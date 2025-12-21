Albemarle liefert erneut: neues Jahreshoch, starkes Momentum und Rückenwind aus dem Lithium-Markt

Die Albemarle Corp. zeigte sich in der vergangenen Woche erneut sehr stark und konnte ihre Aufwärtsbewegung eindrucksvoll fortsetzen. Die Aktie markierte ein neues Jahreshoch bei 149,80 AUD und legte auf Wochensicht +9,86 % zu. Damit bestätigt sich der zuletzt etablierte positive Trend im Lithium-Sektor.







Fundamental erhielt die Aktie zusätzlichen Rückenwind durch mehrere positive Impulse. RBC Capital Markets und Citigroup hoben ihre Kursziele jeweils von 100 USD auf 150 USD an, was auf Basis des letzten Schlusskurses einem weiteren Aufwärtspotenzial von rund 11 % entspricht. Beide Häuser begründen ihre Einschätzung vor allem mit der robusten Nachfrage aus dem Bereich der Energy Storage Systems (ESS) sowie einer zunehmenden Balance zwischen Angebot und Nachfrage am globalen Lithiummarkt.







Zusätzlich sorgte die Entwicklung in China für steigende Preise: Die Rücknahme von 27 Bergbaulizenzen im wichtigen Lithium-Hub Yichun führte zu einem deutlichen Anstieg der Lithiumpreise. Der aktivste Lithiumcarbonat-Kontrakt in China erreichte zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Juni 2024. In diesem Umfeld profitierten nahezu alle großen Lithiumproduzenten, Albemarle gehörte dabei erneut zu den relativen Gewinnern.







Auch auf Unternehmensebene bleibt der Ausblick konstruktiv. Citi hebt insbesondere die disziplinierten Kosten- und Produktivitätsmaßnahmen hervor, die Albemarle eine verbesserte operative Hebelwirkung und höhere Free-Cash-Flow-Visibilität verschaffen könnten, sollte sich das aktuell freundlichere Preisumfeld im Jahr 2026 fortsetzen.







Fazit:



Albemarle bestätigt mit dem neuen Jahreshoch und dem kräftigen Wochenplus die bestehende Aufwärtsstruktur. Die Kombination aus steigenden Lithiumpreisen, Angebotsdisziplin in China und wachsender Nachfrage aus dem ESS-Segment sorgt für ein zunehmend konstruktives fundamentales Umfeld. Der Trade bleibt technisch und fundamental gut unterstützt, auch wenn das Momentum nach der starken Bewegung weiterhin aktiv gemanagt werden sollte.

