    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Carsten Stork

    1289 Aufrufe 1289 0 Kommentare 0 Kommentare

    Albemarle mit starkem fundamentalen Rückenwind – Analysten drehen bullisch

    Die Aktie von Albemarle zeigte diese Woche ein Minus von –3,61 % und schloss bei 125,19 USD. Die Konsolidierung ist jedoch nicht trendbrechend: Seit April läuft die Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend, gestützt durch steigende Lithiumpreise und …

    Carsten Stork - Albemarle mit starkem fundamentalen Rückenwind – Analysten drehen bullisch
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Aktie von Albemarle zeigte diese Woche ein Minus von –3,61 % und schloss bei 125,19 USD. Die Konsolidierung ist jedoch nicht trendbrechend: Seit April läuft die Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend, gestützt durch steigende Lithiumpreise und wieder erwachtes Interesse institutioneller Anleger.

    Besonders bemerkenswert war das UBS-Upgrade (Buy, Kursziel 185 AUD). Die Analysten sehen Lithium „am Beginn eines neuen Upcycles“ – ein Szenario, das durch die Kombination aus wachsender Energienachfrage und Jahren zu geringer westlicher Kapazität gestützt ist. Der Lithium-Markt dürfte 2026 in ein Defizit laufen, was höhere Preise und strukturelles Pricing-Power für Produzenten bedeutet.

    Charttechnisch bleibt Albemarle konstruktiv: Die Aktie bewegt sich in der Nähe des Jahreshochs, und Rücksetzer werden fortgesetzt gekauft. Das Momentum bleibt intakt, solange kein Bruch des übergeordneten Trendkanals erfolgt.

    Fazit:
    Wir halten unsere Position. Der strukturelle Rückenwind bleibt stark, das zyklische Argument gewinnt an Fahrt und das technische Bild spricht klar für höhere Kurse. Rücksetzer sehen wir weiterhin als Chance – unser Szenario in Richtung 150–185 AUD bleibt intakt.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Albemarle mit starkem fundamentalen Rückenwind – Analysten drehen bullisch Die Aktie von Albemarle zeigte diese Woche ein Minus von –3,61 % und schloss bei 125,19 USD. Die Konsolidierung ist jedoch nicht trendbrechend: Seit April läuft die Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend, gestützt durch steigende Lithiumpreise und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     