Albemarle mit starkem fundamentalen Rückenwind – Analysten drehen bullisch

Die Aktie von Albemarle zeigte diese Woche ein Minus von –3,61 % und schloss bei 125,19 USD. Die Konsolidierung ist jedoch nicht trendbrechend: Seit April läuft die Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend, gestützt durch steigende Lithiumpreise und wieder erwachtes Interesse institutioneller Anleger.







Besonders bemerkenswert war das UBS-Upgrade (Buy, Kursziel 185 AUD). Die Analysten sehen Lithium „am Beginn eines neuen Upcycles“ – ein Szenario, das durch die Kombination aus wachsender Energienachfrage und Jahren zu geringer westlicher Kapazität gestützt ist. Der Lithium-Markt dürfte 2026 in ein Defizit laufen, was höhere Preise und strukturelles Pricing-Power für Produzenten bedeutet.







Charttechnisch bleibt Albemarle konstruktiv: Die Aktie bewegt sich in der Nähe des Jahreshochs, und Rücksetzer werden fortgesetzt gekauft. Das Momentum bleibt intakt, solange kein Bruch des übergeordneten Trendkanals erfolgt.







Fazit:



Wir halten unsere Position. Der strukturelle Rückenwind bleibt stark, das zyklische Argument gewinnt an Fahrt und das technische Bild spricht klar für höhere Kurse. Rücksetzer sehen wir weiterhin als Chance – unser Szenario in Richtung 150–185 AUD bleibt intakt.

