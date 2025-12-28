    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBenzin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Benzin

    WTI Crude Oil – Jahresend-Volatilität zwischen Hoffnung und Vorsicht

    Der WTI-Crude-Oil-Future (NYMEX) schloss die vergangene Handelswoche mit einem leichten Plus von +0,71 % bei 56,93 US-Dollar pro Barrel. Der Wochenverlauf war geprägt von deutlichen Schwankungen. Am Donnerstag, dem 26.12., konnte WTI noch bis knapp …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der WTI-Crude-Oil-Future (NYMEX) schloss die vergangene Handelswoche mit einem leichten Plus von +0,71 % bei 56,93 US-Dollar pro Barrel. Der Wochenverlauf war geprägt von deutlichen Schwankungen. Am Donnerstag, dem 26.12., konnte WTI noch bis knapp unter 59 US-Dollar ansteigen, bevor es im dünnen Feiertagshandel am Freitagnachmittag zu einem spürbaren Abverkauf kam.

    Auslöser für den Rücksetzer waren vor allem Hoffnungen auf Fortschritte in den Russland-Ukraine-Friedensgesprächen. Die Aussicht auf ein mögliches Abflauen des Konflikts reduziert den geopolitischen Risikoaufschlag, den der Ölmarkt zuletzt eingepreist hatte. Gleichzeitig bleibt das übergeordnete Umfeld herausfordernd: Die Diskussion um ein globales Überangebot im Jahr 2026 sowie steigende Fördermengen außerhalb der OPEC+ begrenzen die Fantasie auf der Oberseite.

    Ein Blick auf die COT-Daten zeigt zunehmende Zurückhaltung auf der spekulativen Seite. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter reduziert und hält aktuell nur noch 54.896 Kontrakte netto long. Zwar liegt diese Positionierung noch über dem Tiefpunkt von Ende Oktober (rund 40.000 Kontrakte), der Trend ist jedoch klar defensiver – ein Zeichen wachsender Unsicherheit über die kurzfristige Preisentwicklung.

    Positiv bleibt hingegen die Saisonalität. Historisch betrachtet zeigt der WTI-Crude-Oil-Future zum Jahreswechsel und bis in den Januar hinein eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse. Dieses saisonale Muster könnte den Markt in den kommenden Wochen zumindest stabilisieren und kurzfristige Erholungen begünstigen.

    Fazit:
    WTI bewegt sich aktuell im Spannungsfeld zwischen geopolitischer Entspannung und strukturellen Angebotsrisiken. Die vorsichtigere Positionierung des Managed Money mahnt zur Zurückhaltung, während die saisonale Komponente kurzfristig unterstützend wirkt. Für die letzten Tage des Jahres und den Jahresauftakt bleibt das Chancen-Risiko-Verhältnis leicht positiv – allerdings ohne Rückenwind für einen nachhaltigen Trendwechsel.

