WTI Crude Oil: Markt ignoriert Risiken – Öl fällt an die Schmerzgrenze

Der WTI-Crude-Oil-Future stand in der vergangenen Handelswoche massiv unter Druck. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt –4,32 % und schloss bei 57,53 USD pro Barrel – nahe dem Wochen-Tief. Intraday rutschte WTI am Donnerstag zeitweise sogar bis auf 57,01 USD ab. Damit setzte sich die seit Wochen anhaltende Schwächephase fort, obwohl das fundamentale Umfeld auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint.







Belastend wirkten vor allem anhaltende Sorgen vor einem globalen Überangebot. Aussagen großer Marktteilnehmer über eine mögliche „Super-Glut“ 2026, steigende US-Fördermengen sowie ein insgesamt schwächerer Risikoappetit drückten auf die Preise. Gleichzeitig verlor geopolitische Unsicherheit – insbesondere die Diskussion um eine mögliche Annäherung zwischen Russland und der Ukraine – ihren preistreibenden Effekt. Der Markt preist derzeit kaum noch geopolitische Risikoprämien ein.







Bemerkenswert ist dabei, dass sich an der Angebotsseite nur wenig Entspannung zeigt. OPEC+ hält an der Produktionsdisziplin fest, Lagerbestände in den USA liegen weiterhin unter den saisonalen Fünf-Jahres-Durchschnitten, und selbst neue Spannungen rund um Venezuela oder russische Exportkapazitäten konnten den Markt nicht nachhaltig stützen. Öl handelt aktuell weniger nach Fakten als nach Sentiment.







Ein Blick auf die Positionierung unterstreicht dieses Bild: Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt leicht ausgebaut, bleibt mit rund 69.176 Kontrakten jedoch weiterhin auf historisch niedrigem Niveau. Von Euphorie oder Überpositionierung kann keine Rede sein – vielmehr deutet die Struktur auf Zurückhaltung und Skepsis hin.







Saisonal betrachtet wird die aktuelle Schwächephase zunehmend interessant. Historisch zeigt der WTI-Future ab Mitte Dezember bis zum Jahresende häufig eine Tendenz zur Stabilisierung bzw. Erholung. In Kombination mit der extrem gedrückten Stimmung erhöht das die Wahrscheinlichkeit für zumindest technische Gegenbewegungen.







Fazit:



WTI steht kurzfristig klar unter Druck, doch die Diskrepanz zwischen schwachem Preis und unverändert angespannten Fundamentaldaten nimmt zu. Solange sich das Sentiment nicht weiter verschlechtert, wächst das Potenzial für eine Bodenbildung. Gerade mit Blick auf die saisonal günstigere Phase bleibt Öl auf diesem Niveau ein Markt, den man sehr genau beobachten sollte.

