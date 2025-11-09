    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    WTI Crude Oil: Nachfrage bleibt stabil – Markt kämpft mit Überangebot

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der WTI Crude Oil Future beendete die Woche mit einem Minus von 1,71 % bei 59,84 USD pro Barrel. Der Preisverlauf war volatil, aber richtungslos. Während die Schwäche des US-Dollar und robuste Importzahlen aus China für kurzfristige Unterstützung sorgten, belasteten zugleich Sorgen um eine konjunkturelle Abkühlung, Preissenkungen Saudi-Arabiens und ein strukturelles Überangebot die Stimmung.

    Der US-Dollar-Index fiel auf ein Einwochentief, was den Ölpreis zunächst stützte. Parallel meldete China ein Importvolumen von 471 Mio. Tonnen Rohöl in den ersten zehn Monaten 2025 – ein Plus von 3,1 % gegenüber dem Vorjahr. Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft bleibt damit ein zentraler Preistreiber. Dennoch dämpften schwache US-Verbraucherdaten und sinkendes Verbrauchervertrauen die Stimmung, zumal der S&P 500 im Wochenverlauf ein Zweiwochentief markierte.

    Besonders beachtet wurde die Entscheidung Saudi-Arabiens, den Preis für die Sorte „Arab Light“ um 1,20 USD pro Barrel zu senken – der niedrigste Stand seit elf Monaten für asiatische Abnehmer. Dieser Schritt signalisiert eine vorsichtigere Einschätzung der Nachfrage und könnte mittelfristig Druck auf die Preise ausüben. Auch das jüngste OPEC+-Treffen trug zur Unsicherheit bei: Zwar wird die Produktion im Dezember um 137.000 Barrel pro Tag erhöht, doch im ersten Quartal 2026 sollen die Ausweitungen pausieren, da laut IEA ein Rekordüberschuss von 4 Mio. Barrel pro Tag droht.

    Unterstützung kam von geopolitischer Seite. Berichte über mögliche US-Militäraktionen gegen Venezuela, den zwölftgrößten Ölproduzenten der Welt, und wiederholte ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien schürten temporär Angebotsängste. In Russland sind laut jüngsten Daten bis zu 20 % der Raffineriekapazitäten beeinträchtigt, was die Exportfähigkeit erheblich einschränkt.

    Die jüngste EIA-Statistik zeigte zudem ein gemischtes Bild: Rohölvorräte liegen 5,3 % unter dem Fünfjahresschnitt, Benzin- und Destillatbestände jeweils rund 4 % bis 9 % darunter. Gleichzeitig erreichte die US-Produktion ein Rekordhoch von 13,651 Mio. Barrel pro Tag – ein klarer Konterpunkt zur Angebotsseite.

    Fazit:
    Trotz kurzfristiger Unterstützung durch den schwachen Dollar und stabile chinesische Nachfrage bleibt der Ölmarkt strukturell belastet. Das Gleichgewicht zwischen soliden Fundamentaldaten und wachsendem Überangebot ist fragil. Sollte OPEC+ an der angekündigten Pause festhalten und die Nachfrage im Winter stabil bleiben, könnte sich der Markt bis Jahresende stabilisieren – doch die Gefahr einer Rückkehr in Contango-Strukturen bleibt bestehen. Der WTI bleibt ein Markt im Balanceakt zwischen geopolitischen Risiken und makroökonomischer Vorsicht.

