WTI Crude Oil rutscht weiter ab – saisonale Schwäche trifft extrem dünnes Managed Money

Der WTI-Future (NYMEX) hat eine schwache Woche hinter sich und schloss mit –3,27 % bei 57,98 USD/Fass. Trotz eines kurzen Anstiegs am Dienstagabend auf 60,84 USD konnten die Gewinne nicht gehalten werden – der Markt wurde anschließend kontinuierlich abverkauft. Damit setzt sich die Korrektur der letzten Wochen fort.







Fundamental bleibt das Bild belastet: Die ersten verfügbaren COT-Daten vom 10. Oktober zeigen, dass das Managed Money seine Long-Positionen weiter reduziert hat und nur noch 74.309 Netto-Long-Kontrakte hält. Das ist der niedrigste Stand seit Herbst 2010 und signalisiert extrem geringe spekulative Bereitschaft, Öl nach oben zu treiben. Parallel dazu haben geopolitische Entspannungssignale rund um mögliche Friedensgespräche im Russland-Ukraine-Konflikt die Risikoprämie zusätzlich aus dem Markt genommen.







Saisonal bleibt WTI bis Anfang/Mitte Dezember schwach – erst danach setzt üblicherweise eine markante saisonale Erholung ein. Historisch ist der Zeitraum ab Mitte Dezember bis Februar einer der zuverlässigsten Aufwärtszyklen im Ölmarkt.







Wichtig aus taktischer Sicht: In den vergangenen Wochen wurden negative Nachrichten wiederholt gekauft, besonders rund um die Preiszone 55–57 USD/Fass. In beiden Fällen kam kräftiges Käuferinteresse in den Markt und löste schnelle Erholungen aus. Sollte dieser Bereich erneut verteidigt werden, könnte er sich auch dieses Mal als attraktive kurzfristige Einstiegschance herausstellen, bevor die saisonale Stärkephase beginnt.







Fazit:



WTI bleibt kurzfristig unter Druck – dünnes Managed Money, geopolitische Entspannung und saisonale Schwäche dominieren. Aber die Zone 55–57 USD ist ein taktisch wichtiger Bereich: Wenn dort erneut Nachfrage auftritt, könnte das die Basis für den typischen Dezember-Turnaround bilden.

