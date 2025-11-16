WTI Crude Oil: Volatile Woche zwischen Geopolitik und politischem Druck

Der WTI Crude Oil Future hat eine extrem bewegte Woche hinter sich. Trotz massiver Schwankungen schloss der Kontrakt am Freitag mit einem minimalen Wochenplus von +0,20 % bei 59,95 USD je Barrel. Die Handelsspanne war bemerkenswert weit: Im Hoch am Dienstag 61,28 USD, im Tief am Donnerstag 58,12 USD – eine intraweek-Volatilität von 5,1 %, ausgelöst durch eine Mischung aus geopolitischen Spannungen und politischem Lärm.







Die US-Ölmärkte reagierten stark auf neue Aussagen von Donald Trump, der erneut betonte, er wolle den Benzinpreis in den USA auf 2 USD pro Gallone drücken. Diese Aussage hat die Woche maßgeblich geprägt – und sorgt für ein fundamentales Dilemma. Denn ein Benzinpreis von 2 USD/Gal wäre schlicht nicht kompatibel mit einem Ölpreis um die 60 USD. Die US-Fracking-Industrie benötigt Preise deutlich oberhalb von 60 USD, um profitabel zu bleiben. Alles darunter gefährdet die Produktion, die Zukunft der Bohraktivitäten und damit die gesamte US-Energieversorgung.







Gleichzeitig waren die geopolitischen Faktoren eindeutig bullish: erneute ukrainische Drohnenangriffe auf russische Exporthäfen, Angriffe auf Raffinerien, zusätzliche Spannungen im Nahen Osten und eine erneut sinkende russische Exportkapazität. Diese Faktoren verhinderten einen stärkeren Abverkauf und hielten WTI zum Wochenschluss stabil knapp unter der 60-USD-Marke.







Fazit:



WTI verharrt an einer kritischen Schwelle. Die 60-USD-Zone bleibt ein zentrales Gleichgewicht zwischen politischem Druck, geopolitischen Risiken und der Profitabilität der US-Ölindustrie. Kurzfristig bleibt die Volatilität hoch – mittelfristig entscheidet die Frage, wie realistisch ein politisch gewollter 2-USD-Benzinpreis tatsächlich ist.

