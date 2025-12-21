WTI ringt um den Boden – 55 Dollar wird zur entscheidenden Zone

Der WTI Crude Oil Future schloss die vergangene Handelswoche erneut im Minus. Auf Wochensicht stand ein Rückgang von –1,70 %, der Schlusskurs lag bei 56,54 USD pro Fass. Bereits am Dienstag, dem 16.12., markierte der Markt mit 54,98 USD ein neues Wochen-Low, bevor eine technische Erholung einsetzte. Besonders am Freitagnachmittag kam es zu einer spürbaren Aufwärtsbewegung von über 1 USD pro Fass, was auf kurzfristige Stabilisierungstendenzen hindeutet.







Fundamental bleibt das Umfeld angespannt. Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money seine Long-Positionen nicht weiter aggressiv reduziert hat. Dennoch ist die aktuelle Long-Positionierung mit 58.433 Kontrakten ausgesprochen niedrig. Das signalisiert weiterhin mangelndes Vertrauen in eine nachhaltige Aufwärtsbewegung und unterstreicht die defensive Haltung der spekulativen Marktteilnehmer.







Gleichzeitig bleibt das übergeordnete Angebotsbild belastend. Hohe globale Lagerbestände und ein strukturelles Überangebot wirken weiterhin preisdeckelnd, auch wenn geopolitische Themen kurzfristig immer wieder für Volatilität sorgen. Der Markt scheint aktuell zwischen diesen gegenläufigen Kräften gefangen zu sein.







Aus saisonaler Sicht verbessert sich das Bild jedoch deutlich. Historisch betrachtet beginnt für WTI in dieser Phase häufig eine stärkere Aufwärtsbewegung, die sich bis Ende März bzw. Anfang April fortsetzen kann. Genau hier liegt aktuell der entscheidende Punkt: Sollte sich der Bereich um 55 USD als tragfähiger Boden erweisen, könnte dieses Niveau eine interessante Chance für erste Long-Überlegungen darstellen.







Fazit:



WTI befindet sich weiterhin in einer sensiblen Bodenbildungsphase. Die Positionierung bleibt defensiv, das Angebotsumfeld schwierig. Gleichzeitig spricht die Saisonalität klar für steigende Preise in den kommenden Monaten. Ob das aktuelle Niveau um 55 USD den Startpunkt für eine neue Aufwärtsbewegung markiert, dürfte sich in den nächsten Wochen entscheiden.

