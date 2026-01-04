WTI am Scheideweg – extremes Sentiment trifft auf geopolitische Risiken

Der WTI Crude Oil Future konnte sich in der vergangenen Woche leicht stabilisieren und legte +0,7 % zu. Der Kontrakt schloss bei 57,33 USD pro Barrel. Damit gelang zumindest eine technische Atempause nach dem schwachen Jahresverlauf, auch wenn von einem Trendwechsel bislang keine Rede sein kann.







Auf Jahressicht 2025 bleibt das Bild klar belastet: Der WTI-Future liegt mit knapp –20 % deutlich im Minus. Haupttreiber waren eine Kombination aus schwächerem Nachfragewachstum, steigender Produktion außerhalb der OPEC sowie die wiederkehrende Diskussion um einen globalen Angebotsüberschuss. Sowohl die IEA als auch US-Behörden rechnen für 2026 mit einem historisch hohen Überhang, was den Markt zuletzt gedeckelt hat.







Spannend wird die Lage jedoch mit Blick auf die Positionierung. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt nicht weiter reduziert und hält aktuell 64.898 Kontrakte long. Dieses Niveau ist historisch betrachtet extrem niedrig – der tiefste Stand seit September 2010. Aus konträrer Sicht ist das ein klarer Hinweis darauf, dass ein Großteil des Pessimismus bereits im Markt eingepreist ist.







Saisonal betrachtet verbessert sich das Umfeld ebenfalls. Historisch beginnt für WTI ab Mitte Februar eine deutlich freundlichere Phase, die in der Vergangenheit häufig mit steigenden Preisen einherging. In Kombination mit der extrem niedrigen spekulativen Positionierung entsteht damit ein interessantes asymmetrisches Setup.







Fazit:



Fundamental bleibt das Überangebotsnarrativ kurzfristig belastend, doch Sentiment, Positionierung und Saisonalität sprechen zunehmend für die Long-Seite. WTI bleibt ein klassischer Contrarian-Trade: extrem niedrige Long-Positionierung, verbessernde Saisonalität ab Februar und steigende geopolitische Risiken schaffen ein Umfeld, in dem bereits kleine Impulse eine überproportionale Marktreaktion auslösen können. Montag dürfte hier bereits erste Antworten liefern.







+++ Breaking News | Venezuela +++







Der geopolitische Faktor hat sich in den vergangenen 24 Stunden fundamental verändert. Die Eskalation zwischen den USA und Venezuela gilt nicht mehr als latentes Risiko, sondern als eingepreistes Ereignis: Laut jüngsten Meldungen befindet sich Venezuelas Präsident Nicolás Maduro inzwischen in US-Gewahrsam. Damit ist ein jahrelanger geopolitischer Unsicherheitsfaktor abrupt in eine neue Phase übergegangen.







Venezuela verfügt über rund 19 % der weltweit nachgewiesenen Ölreserven. Eine faktische Kontrolle oder zumindest strategische Einflussnahme der USA auf diese Reserven hätte strukturelle Auswirkungen auf den globalen Ölmarkt. Kurzfristig erhöht sich zwar die geopolitische Unsicherheit, mittelfristig würde ein solcher Machtwechsel jedoch eher preisdämpfend wirken, da zusätzliche Angebotsoptionen entstehen könnten.







Entscheidend ist jedoch die politische Ökonomie: Ein dauerhaft schwacher Ölpreis liegt nicht im Interesse der USA. Die US-Schieferölindustrie ist stark preisabhängig; viele Produzenten benötigen Preise deutlich oberhalb von 55–60 USD, um profitabel zu bleiben. Ein zu niedriger Ölpreis würde Investitionen bremsen, Fördermengen gefährden und die strategische Energieunabhängigkeit der USA unterminieren.







Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die US-Administration kein Interesse an einem massiven Preisverfall hat. Vielmehr spricht vieles für eine kontrollierte Marktreaktion: kurzfristige Volatilität, aber kein politisch gewollter Angebots-Schock nach unten.







Für den WTI-Markt bedeutet das:



Kurzfristig erhöht sich das Bewegungspotenzial, insbesondere angesichts der extrem niedrigen spekulativen Positionierung. Mittel- bis langfristig bleibt das Umfeld jedoch konträr konstruktiv, da geopolitische Risiken zwar neu verteilt, aber nicht vollständig eliminiert werden.

