WTI stabilisiert sich über 58 USD – historisch tiefe Long-Positionierung könnte zum Gamechanger werden

Der WTI Crude Oil Future hat sich in der vergangenen Woche leicht erholt, 0,88 % zugelegt und bei 58,48 USD pro Barrel geschlossen. Trotz eines volatilen Nachrichtenumfelds – von neuen Friedenssignalen im Ukraine-Krieg bis hin zu fallenden US-Rigs – hat der Markt eine erstaunlich robuste Bodenbildung gezeigt. Der gesamte Wochenverlauf war geprägt von einem ruhigen, aber stabilen Aufwärtstrend, der zum Ende der Woche durch dünne Black-Friday-Liquidität etwas gebremst wurde.







Auffällig bleibt die Positionierung: Das Managed Money hat seine Long-Bestände weiter reduziert und hält per 17. Oktober nur noch knapp über 60.000 Kontrakte netto-long. Das ist die niedrigste Positionierung seit September 2010 – ein Extremwert, der historisch häufig Wendepunkte markiert. Die Kombination aus sehr niedrigen spekulativen Netto-Longs und einer Marktstruktur, in der jeder Rücksetzer sofort Käufer findet, schafft ein potenziell explosiv bullishes Setup, sobald Katalysatoren greifen.







Saisonal steht WTI jetzt vor einer günstigen Phase. Ab Anfang Dezember beginnt traditionell eine starke Phase für Crude, die sich oft bis ins erste Quartal hinein erstreckt. Das Timing könnte diesmal perfekt passen: Die OPEC+ tritt am Sonntag zusammen, und der Markt erwartet keine Produktionsausweitung – eher eine Bestätigung der Pause, die bereits kommuniziert wurde. Gleichzeitig sind US-Lagerbestände weiter unter ihren Fünfjahresdurchschnitten, und der erneute Rückgang der aktiven US-Ölbohranlagen auf ein Vierjahrestief deutet auf begrenztes künftiges Angebot hin.







Hinzu kommt die geopolitische Komponente. Fortschritte in den Ukraine-Gesprächen und die Aussicht auf eine mögliche Neuordnung der russischen Exporte schaffen kurzfristig Unsicherheit, während gleichzeitig der militärische Aufmarsch der USA gegenüber Venezuela als weiterer Risikotreiber im Hintergrund wirkt. Diese widersprüchlichen Impulse erklären die aktuell gedämpfte Volatilität – verstärken aber das asymmetrische Chancen-Risiko-Profil nach oben.







Fazit:



Mit einer extrem niedrigen Managed-Money-Positionierung, klar positiver Saisonalität und einem Markt, der bereits auf kleine Impulse reagiert, geht WTI in ein Setup mit deutlichem Aufwärtspotenzial. Sollte OPEC+ am Sonntag bestätigen, was der Markt erwartet, könnte Crude bereits in den kommenden Wochen stärker anziehen – mit guten Chancen bis ins erste Quartal hinein weiterzusteigen.

