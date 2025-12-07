    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Neues All-Time-High – Silber läuft wie auf Schienen

    Der Silber-Future setzte in der vergangenen Woche seinen beeindruckenden Aufwärtstrend fort und legte um weitere +3,05% zu. Die Woche endete bei 58,80 USD/oz, nachdem das Metall intraday am Freitag erneut ein frisches All-Time-High bei 59,90 USD/oz markierte – das psychologische 60-USD-Level ist zum Greifen nah. Die Dynamik wirkt keineswegs überhitzt, sondern erstaunlich stabil; Rücksetzer werden sofort gekauft, was klar auf strukturelle Nachfrage hinweist.

    Fundamental stützt eine Kombination aus makroökonomischen und strukturellen Faktoren. Zum einen wächst die Erwartung eines Fed-Zinsschnitts kommende Woche – die Wahrscheinlichkeit für 25bp liegt bei rund 87%. Ein nachgebender Dollar und leicht sinkende Realzinsen wirken direkt preisstimulierend. Zum anderen ist Silber nicht mehr nur reiner „Gold-Beta-Trade“, sondern wird zunehmend als kritischer Rohstoff für Elektrifizierung gesehen. Die Einstufung als „Critical Mineral“ in den USA verstärkt strukturellen Nachfrageaufbau.

    Auffällig stark ist der Preisverlauf trotz leichter Reduktion der Managed-Money-Long-Positionen: Per Ende Oktober liegen die Netto-Longs wieder „nur“ knapp über 37.000 Kontrakten. Das ist bemerkenswert, denn typischerweise müsste eine Positionsreduzierung Druck auf den Preis ausüben. Stattdessen steigt Silber weiter – ein Zeichen dafür, dass physische Nachfrage und industrielle Strukturkäufe stärker wirken als kurzfristige Positionsrotationen.

    Charttechnisch verteidigt Silber sämtliche Trendlinien und bleibt in einer klaren Momentumphase. Der Preisverlauf seit Oktober zeigt ein lehrbuchmäßiges Muster: kurze Konsolidationen, schnelle Ausbrüche, steigende Tiefs. Zudem kommt jetzt genau der saisonal stärkste Abschnitt des Jahres. Historisch sieht Silber im Dezember bis Jahresende extrem starke Performances mit hoher statistischer Trefferquote.

    Fazit:
    Wir bleiben klar auf der Long-Seite. Die Bestätigung über 58 USD und das neue All-Time-High wirken wie ein technischer Katalysator. Strukturelle Nachfrage, kritischer Rohstoffcharakter und saisonale Stärke sprechen für weiter steigende Kurse. Wir halten an unserem Szenario fest, dass der Silber-Future noch vor Jahresende die 60-USD-Marke nachhaltig überwindet – das Momentum steht voll auf unserer Seite.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
