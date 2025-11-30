Neues ATH - Silber explodiert – ein historischer Ausbruch, der die Dynamik des gesamten Metallkomplexes verändert

Der Silver-Future an der CME hat in der vergangenen Woche einen der stärksten Moves seiner Geschichte hingelegt. Mit einem Wochenplus von 14,99 % und einem Schlusskurs von 57,085 USD pro Unze notierte der Future nur wenige Cent unter einem neuen All-Time-High bei 57,245 USD. Silber hat damit nicht nur den Ausbruch über die bisherigen Rekordstände vollzogen, sondern sich bis zum Wochenschluss auf diesem extrem hohen Niveau gehalten – ein klares Zeichen für strukturelle Kaufkraft und ein Momentum, das sich selbst am Ende der Woche nicht erschöpft hat. Dieser Anstieg kam in seiner Heftigkeit für viele Marktteilnehmer überraschend – außer für uns, die bereits seit Wochen auf eine saisonale und makroökonomisch gestützte Jahresendrallye gesetzt haben.







Der Ausbruch wurde von mehreren Faktoren gleichzeitig getragen. Einerseits preist der Markt eine hohe Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember ein, was realwirtschaftliche Renditen drückt und den gesamten Edelmetallkomplex unterstützt. Andererseits verschärft sich die physische Situation spürbar: Chinesische Lagerbestände befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit über zehn Jahren, während die Exporte aus China im Oktober ein Rekordniveau überschritten haben – ein deutlicher Hinweis auf Angebotsengpässe und einen global zunehmenden „Scramble for Silver“. Dieser physische Stress trifft auf eine spekulative Marktstruktur, die trotz steigender Preise keineswegs überhitzt ist. Die COT-Daten per 17. Oktober zeigen, dass das Managed Money seine Long-Positionen zuletzt leicht reduziert hat und weiterhin nur knapp über 43.000 Kontrakte long hält. Das bedeutet: Der Ausbruch wurde nicht durch eine überdehnte Long-Euphorie getrieben. Vielmehr gibt es noch reichlich Raum für zusätzliche Trendfolger-Flows, sollten weitere Momentum-Singles entstehen.







Besonders konstruktiv bleibt die Saisonalität. Silber startet Anfang Dezember traditionell in eine starke Phase, die sich bis weit in das erste Quartal hinein fortsetzt. Historisch entstehen viele der größten Silberbewegungen rund um den Jahreswechsel, wenn physische Nachfrage aus Asien anzieht und die Kombination aus Liquiditätsumschichtungen, sinkenden Realzinsen und technischen Breakouts gleichzeitig wirkt. Auch diesmal passt das Timing perfekt: Der breite Metallkomplex befindet sich im Rally-Modus, die Fed bewegt sich Richtung Zinssenkung, und Silber hat die stärksten technischen Signale aller Edelmetalle geliefert.







Fazit:



Silber befindet sich in einem glasklaren Bullenmodus mit einem strukturellen Breakout auf neue All-Time-Highs. Die fundamentale Lage ist eng, die makroökonomische Kulisse unterstützt, und saisonal beginnt gerade erst die stärkste Phase des Jahres. Die Positionierung ist moderat – ein Setup, das zusätzliche Trendfolger anziehen dürfte. Solange Silber über dem Ausbruchsbereich bleibt, bleibt der Weg nach oben weiter offen.

