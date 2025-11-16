Silber: Neues Allzeithoch – extreme Volatilität und starkes Wochenplus

Der Silber-Future hat eine außergewöhnlich bewegte Handelswoche hinter sich, die eindrucksvoll zeigte, wie stark der Markt derzeit auf Newsflow, Liquidität und Momentum reagiert. Zu Wochenbeginn setzte sich die Rally fort, die bereits in den Vorwochen sichtbar war, und Silber drückte sich dynamisch in Richtung des bisherigen Rekordhochs. Am Donnerstag gelang schließlich der Sprung auf ein neues Allzeithoch bei 54,06 USD pro Unze – ein markantes Level, das die enorme Nachfrage widerspiegelt, die sich rund um Safe-Haven-Ströme, industrielle Verwendung und taktische Käufe aufgebaut hat. In der Spitze lag der Future damit 12,86 % im Plus, bevor ein scharfer Pullback einsetzte.







Insbesondere der Abverkauf zum Wochenausklang war bemerkenswert. Nachdem am Donnerstag ein neues Allzeithoch markiert wurde, gaben die Preise – auch im Zuge allgemeiner Gewinnmitnahmen im Edelmetallkomplex – einen Teil der Gewinne wieder ab und der Silber-Future schloss bei 50,40 USD. Das entspricht trotzdem noch einem starken Wochengewinn von 4,56 % und bestätigt, dass die übergeordnete Aufwärtsstruktur weiterhin intakt ist. Der Rücksetzer betrachtet der Markt aktuell eher als kurzfristige Bereinigung nach einem überhitzten Anstieg denn als strukturelle Trendwende.







Die Marktteilnehmer verwiesen zuletzt mehrfach auf die Mischung aus fundamentaler Nachfrage (z. B. starke physische Nachfrage aus Indien zur Hochzeitssaison), geopolitischer Unsicherheit und dem wachsenden Fokus der USA auf „Critical Minerals“, nachdem Silber vergangene Woche auf die Liste kritischer Rohstoffe gesetzt wurde. Dieser Status wird politisch zunehmend relevant, weil er potenzielle Handelsuntersuchungen und Zölle begünstigen kann – ein Thema, das Silber kurzfristig zusätzlich volatil macht. Technisch bleibt das Bild jedoch weiter bullish: Neue Allzeithochs werden selten sofort komplett abverkauft, und die strukturelle Stärke dürfte in den kommenden Wochen eine zentrale Rolle spielen.







Fazit:



Der Markt hat ein neues Allzeithoch gesetzt, wurde dann aber in eine verdiente Verschnaufpause gedrückt. Entscheidend ist: Silber schließt die Woche deutlich im Plus, verteidigt die wichtige Zone um 50 USD und wirkt nach wie vor bereit für einen weiteren Anlauf. Die Saisonalität spricht klar für steigende Preise Richtung Jahresende – und die Wahrscheinlichkeit, dass Silber in den kommenden Wochen erneut ein Allzeithoch markiert, ist hoch.

