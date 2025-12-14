Silber im Ausnahmezustand: Neues Allzeithoch – und trotzdem kein Top-Signal

Der Silver Future hat in der abgelaufenen Handelswoche einmal mehr gezeigt, warum er aktuell zu den dynamischsten Märkten überhaupt zählt. Auf Wochensicht legte Silber weitere +5,60 % zu und markierte am Freitag ein neues Allzeithoch bei 65,085 USD je Unze. Erst danach setzte ein scharfer Sell-off ein, der den Future bis zum Wochenschluss auf 62,085 USD zurückführte. Trotz dieses Rücksetzers bleibt das übergeordnete Bild klar bullish.







Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen ist außergewöhnlich – nahezu jeder Rücksetzer wurde aggressiv gekauft. Bemerkenswert ist dabei die Entwicklung der Positionierung: Managed Money hat seine Long-Positionen im starken Anstieg reduziert und hält aktuell nur noch 34.016 Kontrakte netto long. Das wirkt auf den ersten Blick kontraintuitiv, ist aber typisch für reife Trends: Gewinnmitnahmen bei gleichzeitig weiter steigenden Preisen deuten eher auf Marktstärke als auf Schwäche hin.







Fundamental bleibt das Umfeld konstruktiv. Silber profitiert weiterhin von strukturell knappen physischen Märkten, robuster industrieller Nachfrage und seiner Rolle als kritisches Metall. Gleichzeitig stützt das geldpolitische Umfeld – nach dem jüngsten Fed-Cut und der Aussicht auf weitere Lockerung – das Edelmetallsegment insgesamt. Gold fungiert dabei als stabiler Anker, während Silber die Volatilität und den Hebel liefert.







Auch aus saisonaler Sicht spricht vieles für eine Fortsetzung der Bewegung. Historisch beginnt jetzt eine der stärksten Phasen des Jahres: bis zum Jahresende zeigt Silber häufig weitere Zugewinne, und auch im neuen Jahr reicht das saisonale Rückenwind-Fenster meist bis Mitte/Ende Februar.







Fazit:



Der jüngste Rücksetzer ist bislang nichts weiter als eine überfällige Verschnaufpause nach einem extrem steilen Anstieg. Weder die Preisstruktur noch die Positionierung liefern aktuell ein belastbares Top-Signal. Solange Rücksetzer gekauft werden und die saisonale Phase intakt bleibt, bleibt Silber einer der spannendsten – und explosivsten – Rohstoffmärkte zum Jahresende.

