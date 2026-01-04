Silber unter Druck: Margin-Schock sorgt für brutale Korrektur – Struktur bleibt intakt

Der Silver Future (COMEX) erlebte in der vergangenen Woche eine außergewöhnlich volatile und schmerzhafte Korrektur. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt –9,31 %. Nach einem Hoch am 29.12. bei 82,67 USD rutschte Silber massiv ab und beendete die Woche bei 72,265 USD. Zwischenzeitlich fiel der Markt sogar unter die 70-USD-Marke, mit einem Wochentief bei 69,255 USD. Die Bewegung entsprach einer Preisspanne von über 13 USD innerhalb weniger Tage und unterstreicht die außergewöhnlich hohe Marktvolatilität.







Auslöser dieser Bewegung waren nicht fundamentale Faktoren, sondern vor allem massive Margin-Erhöhungen an der CME/COMEX. Der große 5.000-Unzen-Kontrakt wurde in mehreren Schritten angehoben – kumuliert um rund 25–30 % innerhalb weniger Wochen. Solche Anpassungen wirken erfahrungsgemäß wie ein Katalysator für Verkaufsdruck, da sie insbesondere stark gehebelte Long-Positionen zu Zwangsliquidierungen zwingen. In Kombination mit gezielten Gewinnmitnahmen nach dem extrem starken Lauf der Vorwochen entstand eine klassische Liquiditätskorrektur.







Wichtig ist jedoch der Blick unter die Oberfläche: Die COT-Daten zeigen keine Kapitulation. Das Managed Money hält weiterhin 35.884 Kontrakte netto long – nahezu unverändert. Das spricht dafür, dass die spekulative Kernüberzeugung im Markt intakt geblieben ist und der Rücksetzer eher technischer Natur war als Ausdruck eines Stimmungsumschwungs.







Auch saisonal bleibt das Umfeld ausgesprochen konstruktiv. Silber tritt jetzt in eine der historisch stärksten Phasen des Jahres ein. Statistisch betrachtet zeigt der Silver Future eine klare Tendenz zu steigenden Kursen bis Mitte/Ende Februar. Diese Saisonalität trifft nun auf einen Markt, der kurzfristig deutlich bereinigt wurde – eine Kombination, die man im Blick behalten sollte.







Fazit:



Der starke Abverkauf im Silber war primär margin-getrieben und nicht fundamental bedingt. Die Marktstruktur bleibt trotz der hohen Volatilität stabil: Managed Money hält an Long-Positionen fest, die spekulative Übertreibung wurde deutlich reduziert und die saisonale Phase spricht weiterhin für Aufwärtsbewegungen. Kurzfristig bleibt das Umfeld nervös, mittelfristig ist Silber jedoch wieder in einer Zone angekommen, in der das Chancen-/Risikoprofil deutlich attraktiver wird.

