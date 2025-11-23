Silber unter Druck — aber die späte Erholung verändert das Bild

Der Silver Future (COMEX) verzeichnete in der vergangenen Woche einen Rückgang von –1,47 % und schloss bei 49,66 USD pro Unze – knapp unter der wichtigen 50-USD-Schwelle. Die Woche war geprägt von deutlicher Volatilität, insbesondere am Freitag: Kurz vor der Rede des Fed-Vertreters fiel der Dezember-Kontrakt im Tief bis auf 48,05 USD, bevor eine spürbare Erholung einsetzte und der Markt zum Wochenschluss wieder deutlich fester notierte.







Damit bestätigt Silber das aktuelle Muster leichter Korrekturen innerhalb eines insgesamt stabilen, übergeordneten Trends. Die kurzfristigen Bewegungen standen – wie bei Gold und anderen Edelmetallen – im Zeichen des zuletzt verschobenen US-Arbeitsmarktberichts, der ein gemischtes Bild lieferte: einerseits höhere Beschäftigungszuwächse, andererseits eine auf 4,4 % gestiegene Arbeitslosenquote, den höchsten Stand seit vier Jahren.







Mit der nun auf 71 % gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember hat sich der makroökonomische Gegenwind für Silber spürbar abgeschwächt. Der Markt reagierte darauf am Freitag prompt mit einer Erholung, die das vorherige Tief klar bestätigte. Die Struktur bleibt damit intakt: kurzfristige Ausschläge, aber kein Bruch des mittelfristigen Setups.







Der Wochenschluss knapp unter 50 USD zeigt, dass Silber weiterhin an einem zentralen Bereich arbeitet, der für viele Marktteilnehmer eine Orientierung darstellt. Ein nachhaltiger Schlusskurs darüber würde das Momentum stabilisieren; ein erneuter Rücksetzer Richtung 48 USD hingegen wäre zunächst als technische Schwäche zu interpretieren – nicht mehr, aber auch nicht weniger.







Fazit:



Silber bleibt auf Wochensicht schwächer, doch die Erholung zum Freitag unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Marktes. Mit der deutlich gestiegenen Wahrscheinlichkeit eines Dezember-Cuts hat sich der makroökonomische Rahmen aufgehellt. Solange 48 USD halten, bleibt die Struktur konstruktiv – ein Ausbruch zurück über 50 USD wäre das nächste positive Signal.

