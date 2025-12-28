Silber explodiert auf neues All-Time-High – einer der extremsten Rohstoff-Moves unserer Zeit

Der Silver-Future (COMEX) lieferte in der vergangenen Handelswoche einen weiteren Ausnahme-Move. Der Kontrakt sprang um +18,21 % nach oben und schloss bei 79,675 US-Dollar je Unze – ein klares neues All-Time-High, praktisch direkt am Hoch. Damit setzt Silber seine Rally mit unverminderter Wucht fort.







Auf Jahresbasis summiert sich die Performance inzwischen auf +172,21 %. Silber ist damit einer der stärksten Rohstoff-Trends der letzten Jahrzehnte. Die Dynamik ist außergewöhnlich: Kaum nennenswerte Rücksetzer, aggressive Anschlusskäufe und ein Markt, der regelrecht nach oben gezogen wird.







Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung auf der Positionierungsseite. Trotz der massiven Kursgewinne hat das Managed Money seine Long-Positionen nicht signifikant reduziert. Aktuell hält es weiterhin 36.352 Kontrakte netto long. Das ist ein entscheidender Punkt: Es findet kein Abbau in den steigenden Markt hinein statt. Die spekulative Seite bleibt überzeugt investiert und signalisiert damit, dass die Bewegung nicht als kurzfristige Übertreibung wahrgenommen wird, sondern als struktureller Trend.







Fundamental trifft hier vieles zusammen: strukturelle Angebotsdefizite, starke industrielle Nachfrage, geopolitische Spannungen, ein schwächerer US-Dollar und die Erwartung weiterer Zinssenkungen in den USA. Hinzu kommt die vergleichsweise geringe Marktgröße von Silber, die Preisbewegungen bei zunehmenden Kapitalzuflüssen zusätzlich beschleunigt.







Auch saisonal bleibt das Bild hochattraktiv. Silber weist historisch eine ausgeprägte positive Tendenz bis Mitte, teils sogar bis Ende Februar auf. Das bedeutet: Selbst nach der bereits extremen Rallye ist das saisonale Fenster noch nicht ausgeschöpft.







Fazit:



Silber befindet sich in einem historischen Bullenmarkt. Neues All-Time-High, eine Jahresperformance von über 170 %, stabile Long-Positionierung des Managed Money und eine weiterhin unterstützende Saisonalität sprechen für anhaltende Stärke. Die Bewegung ist zweifellos extrem, aber bislang klar strukturell getragen. Solange keine massive Positionsbereinigung einsetzt, bleibt Silber eines der explosivsten und spannendsten Assets im gesamten Rohstoffuniversum.

