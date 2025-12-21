Silber liefert erneut ab – neues Allzeithoch und weiter mit Volldampf

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Der Silber-Future (COMEX) zeigte in der vergangenen Woche eindrucksvoll seine Stärke und legte +8,59 % zu. Der Markt bewegte sich nahezu die gesamte Woche kontinuierlich nach oben und schloss bei 67,395 USD pro Unze, also nahe dem Wochenhoch. Am Freitag wurde sogar ein neues Allzeithoch bei 67,68 USD markiert.

    Damit blickt Silber auf ein außergewöhnliches Jahr zurück. Seit dem 2. Januar liegt der Silber-Future nun über +130 % im Plus – eine Performance, die selbst im historischen Kontext herausragt. Der Markt profitiert dabei sowohl vom übergeordneten Debasement-Trade als auch von starker physischer und industrieller Nachfrage.

    Besonders überzeugend bleibt die Positionierung. Trotz des massiven Anstiegs hat das Managed Money seine Long-Positionen kaum reduziert und hält weiterhin 44.709 Kontrakte long. Diese Stabilität auf der spekulativen Seite ist ein klares Signal dafür, dass der Markt den Anstieg nicht als ausgereizt, sondern als strukturell getragen wahrnimmt.

    Zusätzlichen Rückenwind liefert die Nachfrageseite. Silber profitiert weiterhin von robuster industrieller Verwendung, insbesondere aus den Bereichen Solar, Elektromobilität und Rechenzentren. Gleichzeitig bleibt das Angebotsumfeld angespannt, was sich unter anderem in der anhaltenden Knappheit am Londoner Markt widerspiegelt.

    Auch die Saisonalität spricht klar für den Markt. Historisch zeigt Silber eine starke Aufwärtstendenz bis Mitte bzw. Ende Februar, was dem aktuellen Trend zusätzlichen zeitlichen Rückenwind verleiht.

    Fazit:
    Silber befindet sich in einem ausgeprägten Bullenmarkt. Neue Allzeithochs, eine extrem starke Jahresperformance, stabile Long-Positionierung des Managed Money, industrielle Nachfrage und eine positive Saisonalität ergeben ein außergewöhnlich konstruktives Gesamtbild. Der Tisch ist gedeckt – und der Trend bleibt klar nach oben gerichtet.

