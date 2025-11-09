Silber: Stabil trotz Volatilität – die Basis für den nächsten Anstieg steht

Der Silber-Future beendete die Woche nahezu unverändert mit einem minimalen Minus von 0,04 % und einem Schlusskurs von 48,225 USD je Unze. Zwischenzeitlich zeigte sich der Markt jedoch ausgesprochen volatil: In der asiatischen Sitzung am Mittwoch fiel der Preis bis auf 46,52 USD, bevor er sich im weiteren Wochenverlauf deutlich erholen konnte. Damit gelang es Silber, die Marke von 48 USD zu verteidigen – eine psychologisch und technisch wichtige Unterstützung, die in den vergangenen Monaten mehrfach getestet wurde.







Der Markt profitiert weiterhin von einem stabilen fundamentalen Umfeld. Zwar war die Woche durch gemischte US-Daten und den anhaltenden Government Shutdown geprägt, doch die daraus resultierende Unsicherheit führte erneut zu verstärkter Nachfrage nach sicheren Häfen. Der Rückgang der Verbraucherstimmung auf den zweittiefsten Wert seit Beginn der Erhebung sowie schwache Beschäftigungsdaten – mit über 150.000 Stellenverlusten im Oktober – schürten die Erwartungen, dass die US-Notenbank bereits im Dezember die Zinsen senken könnte. Laut FedWatch-Tool sehen Marktteilnehmer mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von rund 70 % für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte.









Diese wachsende Hoffnung auf geldpolitische Lockerung hat den Druck auf den Dollar gemindert und die Edelmetalle insgesamt gestützt. Besonders bemerkenswert: Trotz eines starken Rücksetzers bei Technologiewerten und wachsender Risikoaversion an den Aktienmärkten blieb Silber robust. Das deutet auf eine strukturell gestärkte Nachfragebasis hin, die sowohl von Investoren als auch von industriellen Käufern getragen wird.





Fundamental bleibt die Lage im Silbermarkt angespannt. Die physische Nachfrage aus dem industriellen Bereich – insbesondere für Solartechnik, Elektronik und Batterien – bleibt auf Rekordniveau. Gleichzeitig wächst das Interesse institutioneller Investoren, die Silber zunehmend als „Dual Asset“ betrachten: ein Industriemetall mit Edelmetallcharakter und Inflationsschutzfunktion.







Technisch betrachtet bewegt sich der Dezember-Kontrakt in einer engen Spanne zwischen 46,00 USD und 49,00 USD. Ein Ausbruch über 49,20 USD würde kurzfristig neues Momentum freisetzen und den Weg in Richtung 50 USD öffnen. Der Relative-Stärke-Index notiert im neutralen Bereich, was Spielraum für eine Fortsetzung nach oben lässt.







Fazit:



Nach zwei Wochen mit leichtem Verkaufsdruck stabilisiert sich der Silbermarkt wieder auf hohem Niveau. Der Preis zeigt klare Resilienz gegenüber makroökonomischer Unsicherheit und geldpolitischen Schwankungen. Saisonal beginnt ab Mitte Dezember die traditionell starke Phase für Silber – häufig verbunden mit kräftigen Aufwärtsbewegungen bis ins erste Quartal hinein. Das Setup bleibt damit attraktiv: Silber konsolidiert nach einem starken Jahresverlauf auf hohem Niveau und könnte schon bald den nächsten Impuls nach oben starten.

