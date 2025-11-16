Sojabohnen - Brutale USDA-Kehrtwende nach starkem Wochenstart

Der Sojabohnen-Future erlebte eine der volatilsten Wochen des Herbstes. Nach einem soliden Wochenplus von 0,47 % und einem Schlusskurs von 1.022,5 US-Cent pro Buschel blieb von der zwischenzeitlichen Stärke am Freitag kaum etwas übrig: Nur wenige Stunden vor Veröffentlichung des USDA-Reports schoss der Markt bis auf 1.150,5 US-Cent nach oben – ein beeindruckender Anstieg, der bereits nach einem technischen Ausbruch aussah. Doch genau dort begann die komplette Trendwende.







Mit der Veröffentlichung des ersten globalen Angebots- und Nachfrageberichts seit Ende des 43-tägigen Government Shutdowns löste das USDA eine regelrechte Schockwelle im Markt aus. Zwar wurden die Ertragsschätzungen leicht reduziert (53,0 statt 53,5 bpa), und auch die Produktion wurde geringer angesetzt (4.253 Mrd. Bushel gegenüber 4.301 Mrd.), doch der Markt hatte deutlich tiefere Eingriffe erwartet. Entsprechend war die Reaktion hart: Die Rally wurde vollständig ausgelöscht, Soybeans drehten innerhalb weniger Stunden um –2,58 % vom Hoch zum Tagestief.







Besonders negativ wirkte die Exportseite. Die USDA-Daten zeigten zwar Käufe Chinas – 100.000 t für 25/26 am 30. Oktober sowie 232.000 t am 3. November –, doch diese Zahlen stehen in keinerlei Verhältnis zu den zuvor kommunizierten politischen Ankündigungen von bis zu 12 Mio. t. Der Markt erkannte schnell, dass die Importnachfrage aus China in der Realität viel verhaltener ausfällt, und preiste diesen Dämpfer unmittelbar ein.







Damit trifft ein enttäuschender Report auf eine strukturell ohnehin fragile Marktstimmung. Der Soybean-Future bleibt technisch angeschlagen, auch wenn die Volatilität am Freitag überzeichnet wirkte. Gleichzeitig bleibt bemerkenswert, dass der Markt trotz der scharfen Korrektur die Woche noch im Plus beendete – ein Hinweis darauf, dass größere Adressen Positionen nicht vollständig aufgegeben haben. Kurzfristig dominiert der Druck, mittelfristig aber rückt die saisonal starke Phase näher.







Fazit:



Der USDA-Report hat die Erwartungen des Marktes deutlich verfehlt und sofortigen Verkaufsdruck ausgelöst. Dennoch bleibt der Soybean-Future übergeordnet interessant, da wir uns in eine Phase historisch positiver Saisonalität hineinbewegen. Der starke Intraday-Reversal zeigt zwar, wie dünn die Marktstimmung aktuell ist, aber die Voraussetzungen für eine Jahresend-Erholung bleiben intakt. Eine Stabilisierung oberhalb der Tiefs wäre das erste Signal, dass der Markt beginnt, die USDA-Zahlen zu verdauen.

