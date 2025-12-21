Sojabohnen bleiben unter Druck – Bodenbildung lässt weiter auf sich warten

Der Sojabohnen-Future (CBOT) setzte seinen Abwärtstrend in der vergangenen Woche fort und verlor –2,53 %. Der Kontrakt schloss bei 1.049 US-Cent pro Bushel, nahezu am Wochen-Low. Damit bleibt der Markt klar schwach, seitdem am 18.11. das Jahreshoch bei 1.169,5 US-Cent markiert wurde.







Eine technische Erholung ist bislang nicht in Sicht. Hauptbelastungsfaktor bleibt die ausbleibende Nachfrage aus der Volksrepublik China. Trotz einzelner gemeldeter US-Exportverkäufe fehlt es dem Markt an nachhaltigen Anschlusskäufen. Gleichzeitig lasten gute Ernteaussichten in Brasilien und hohe Bestände an günstigem brasilianischem Alt- und bald verfügbarem Neucrop-Material auf der Preisentwicklung.







Interessant ist jedoch die Positionierung. Laut den aktuellen COT-Daten hat das Managed Money seine Long-Positionen trotz des deutlichen Preisrückgangs nicht signifikant reduziert und hält weiterhin 216.105 Kontrakte long. Das deutet darauf hin, dass die spekulative Seite den Rückgang bislang eher als Korrektur innerhalb eines größeren Zyklus sieht, nicht als Beginn eines strukturellen Bärenmarktes.







Die Saisonalität liefert kurzfristig allerdings wenig Unterstützung. Historisch tendiert der Sojabohnen-Future bis Ende Januar eher seitwärts. Erst danach öffnet sich ein saisonales Fenster, das ab Ende Januar bzw. Februar eine deutlich stärkere Aufwärtsbewegung zulässt, die sich bis in den Frühsommer hinein erstrecken kann.







Fazit:



Sojabohnen bleiben kurzfristig klar unter Druck. Fehlende chinesische Nachfrage und ein komfortables globales Angebotsumfeld verhindern bislang jede Erholung. Die stabile Long-Positionierung des Managed Money mahnt jedoch zur Aufmerksamkeit: Sollte sich die Nachfrageperspektive ändern oder das saisonale Fenster greifen, könnte der Markt deutliches Aufholpotenzial entwickeln. Bis dahin dominiert jedoch Geduld.

