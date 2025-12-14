    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnenmehl RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnenmehl

    Sojabohnen unter Druck – Positionierung bleibt extrem, Brasilien rückt näher

    Der Sojabohnen-Future blieb auch in der abgelaufenen Handelswoche deutlich unter Druck. Nach den Verlusten der Vorwoche setzte sich die Abwärtsbewegung fort, mit einem Wochenminus von –2,65 %. Der Markt schloss am Freitag nahezu auf dem Wochentief bei 1.076,25 US-Cent, was die anhaltende Schwäche klar unterstreicht.

    Belastend wirkt vor allem die wachsende Sorge um die Exportnachfrage. Zwar bestätigte das USDA erneut Flash-Sales an China (132.000 Tonnen für 2025/26), doch der Markt reagierte kaum positiv. Hintergrund ist die zunehmende Erwartung, dass das Exportfenster für US-Sojabohnen sich schließt, sobald die brasilianische Ernte in den kommenden Wochen auf den Markt kommt. Trotz einer leichten Abwärtsrevision der brasilianischen Ernteprognose bleibt das Produktionsniveau historisch hoch, was den Preisdruck verstärkt.

    Parallel dazu bleibt die Positionierung extrem einseitig. Laut den zuletzt nachgelieferten COT-Daten (per 21.11.) hat das Managed Money seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält aktuell 254.090 Kontrakte netto long. Diese massive Positionierung erhöht die Anfälligkeit des Marktes für weitere Long-Liquidationen, insbesondere wenn sich die Nachfrageerwartungen nicht zeitnah bestätigen.

    Technisch konnte der Markt wichtige Unterstützungen nicht verteidigen. Die Tatsache, dass der Future am Freitag nahe dem Tief aus dem Handel ging, spricht für anhaltenden Verkaufsdruck und wenig kurzfristige Kaufbereitschaft.

    Fazit:
    Sojabohnen bleiben kurzfristig klar belastet. Die Kombination aus näher rückender brasilianischer Ernte, enttäuschender Marktreaktion auf Flash-Sales und einer extrem hohen Long-Positionierung im Managed Money schafft ein fragiles Umfeld. Solange keine überzeugenden Nachfrageimpulse kommen, bleibt das Risiko weiterer Abgaben erhöht – trotz einzelner positiver Exportmeldungen.

