Sojabohnen unter Druck – trotz starker Long-Positionierung der Fonds

Der Sojabohnen-Future zeigte in der vergangenen Woche eine deutliche Abwärtsbewegung und verlor –2,81 %. Das Wochenschlussniveau lag bei 1.105,25 US-Cents pro Buschel – dem tiefsten Stand seit Anfang November. Fundamentale News aus dem globalen Handel sorgten für Gegenwind: Der sinkende brasilianische Real begünstigt Exportverkäufe aus Südamerika und drückt damit auf die US-Preise; zudem bleiben Marktteilnehmer skeptisch, ob China angekündigte Käufe zeitnah in physische Auslieferungen umsetzt.







Auf der Positionierungsseite ergibt sich jedoch ein glasklares Kontrastbild: Die jüngsten (leicht verzögerten) COT-Daten zeigen, dass das Managed Money mit knapp über 157.000 Kontrakten long positioniert ist. Das entspricht einer massiven bullischen Erwartung und passt bemerkenswert gut zur saisonalen Struktur: Historisch verzeichnen Sojabohnen ab Mitte Dezember bis in das Frühjahr hinein steigende Preise, da Angebotsunsicherheiten aus Südamerika und Exportnachfrage in die USA hineinspielen.







Aktuell entsteht damit ein klassischer „Preis-Positionierungs-Konflikt“: Der Kurs korrigiert, während institutionelle Investoren weiter langfristig nach oben schauen. Sobald sich hier auch technisch ein Boden formt, kann es eine impulsive Gegenbewegung geben.







Fazit:



Die Schwäche der vergangenen Woche ist eher handelstechnischer Natur als strukturell. Die rekordhohe Long-Positionierung der Fonds und die Saisonalität sprechen klar für eine positive Bias in die kommenden Wochen. Wir halten den Sojabohnen-Future auf der Watchlist für einen Turnaround, sobald die Preisdynamik wieder dreht.

