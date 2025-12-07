    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnenmehl RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnenmehl

    Carsten Stork

    477 Aufrufe 477 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sojabohnen unter Druck – trotz starker Long-Positionierung der Fonds

    Der Sojabohnen-Future zeigte in der vergangenen Woche eine deutliche Abwärtsbewegung und verlor –2,81 %. Das Wochenschlussniveau lag bei 1.105,25 US-Cents pro Buschel – dem tiefsten Stand seit Anfang November. Fundamentale News aus dem globalen …

    Carsten Stork - Sojabohnen unter Druck – trotz starker Long-Positionierung der Fonds
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Sojabohnen-Future zeigte in der vergangenen Woche eine deutliche Abwärtsbewegung und verlor –2,81 %. Das Wochenschlussniveau lag bei 1.105,25 US-Cents pro Buschel – dem tiefsten Stand seit Anfang November. Fundamentale News aus dem globalen Handel sorgten für Gegenwind: Der sinkende brasilianische Real begünstigt Exportverkäufe aus Südamerika und drückt damit auf die US-Preise; zudem bleiben Marktteilnehmer skeptisch, ob China angekündigte Käufe zeitnah in physische Auslieferungen umsetzt.

    Auf der Positionierungsseite ergibt sich jedoch ein glasklares Kontrastbild: Die jüngsten (leicht verzögerten) COT-Daten zeigen, dass das Managed Money mit knapp über 157.000 Kontrakten long positioniert ist. Das entspricht einer massiven bullischen Erwartung und passt bemerkenswert gut zur saisonalen Struktur: Historisch verzeichnen Sojabohnen ab Mitte Dezember bis in das Frühjahr hinein steigende Preise, da Angebotsunsicherheiten aus Südamerika und Exportnachfrage in die USA hineinspielen.

    Aktuell entsteht damit ein klassischer „Preis-Positionierungs-Konflikt“: Der Kurs korrigiert, während institutionelle Investoren weiter langfristig nach oben schauen. Sobald sich hier auch technisch ein Boden formt, kann es eine impulsive Gegenbewegung geben.

    Fazit:
    Die Schwäche der vergangenen Woche ist eher handelstechnischer Natur als strukturell. Die rekordhohe Long-Positionierung der Fonds und die Saisonalität sprechen klar für eine positive Bias in die kommenden Wochen. Wir halten den Sojabohnen-Future auf der Watchlist für einen Turnaround, sobald die Preisdynamik wieder dreht.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Sojabohnen unter Druck – trotz starker Long-Positionierung der Fonds Der Sojabohnen-Future zeigte in der vergangenen Woche eine deutliche Abwärtsbewegung und verlor –2,81 %. Das Wochenschlussniveau lag bei 1.105,25 US-Cents pro Buschel – dem tiefsten Stand seit Anfang November. Fundamentale News aus dem globalen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     