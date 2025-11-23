Sojabohnen: Erholung scheitert an schwacher China‐Dynamik

Der Sojabohnen-Future (CBOT) schloss die Woche mit einem moderaten Plus von +0,36 % bei 1.126,5 US-Cent pro Bushel, nachdem er am Dienstag noch ein beeindruckendes Hoch von 1.169,5 US-Cent erreicht hatte. Diese Rally wirkte zunächst wie eine Bestätigung der starken Exportnachfrage aus China. Doch die Gewinne konnten nicht gehalten werden – der Markt drehte ab, als klar wurde, dass nach dem großen Kaufpaket von über 1,5 Mio. Tonnen keine weiteren Flash-Sales folgten.







Genau hier liegt der Kern dieser Woche: Der Markt hatte die chinesischen Käufe nicht nur erwartet, sondern bereits vollständig eingepreist. Die USDA-Meldungen bestätigten lediglich, was Händler schon vermuteten. Der Effekt verpuffte. Gleichzeitig bleibt China weit hinter dem politischen Ziel von 12 Mio. Tonnen US-Importen bis Jahresende zurück. Auch wenn China taktisch nachkaufen könnte, deutet der Handelsfluss bisher eher auf „Tröpfeln“ als auf einen massiven Nachfrageimpuls hin.







Fundamental bleibt die Konkurrenzsituation anspruchsvoll: Brasilianische Angebote sind weiterhin günstiger, und Exportprogramme dort laufen auf Hochtouren. Gleichzeitig bleibt der globale Angebotsrahmen durch die USDA-Revision etwas enger, was die volatilen Preisbewegungen in dieser Woche erklärt. Auffällig ist zudem die Bewegung im COT-Bericht: Managed Money ist erstmals seit Wochen wieder netto long – mit +39.874 Kontrakten (Stand 10. Oktober). Das zeigt, dass spekulative Anleger begonnen haben, die bullische Seite wieder ins Spiel zu bringen.







Technisch betrachtet bleibt der Markt in einer breiten Seitwärtsstruktur gefangen. Die Region um 1.170 US-Cent erwies sich erneut als schwer zu durchbrechen. Auf der Unterseite halten jedoch weiterhin robuste Unterstützungszonen, wodurch die aktuelle Woche eher als „Atemholen“ denn als Trendbruch wirkt.







Fazit:



Sojabohnen bleiben taktisch neutral. Die Stärke zu Wochenbeginn zeigt, dass Nachfrage vorhanden ist – aber ohne frische chinesische Käufe bleibt die Rally fragil. Erst ein erneuter Ausbruch über 1.160–1.170 US-Cent würde den Weg frei machen für die nächste Aufwärtsphase. Der Aufbau einer ersten Managed-Money-Long-Position ist ein konstruktives Signal, doch kurzfristig dominiert weiter das Abwarten.

