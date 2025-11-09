Sojabohnen stabilisieren sich – China bleibt der Schlüsselfaktor

Der Sojabohnen-Future an der CBOT schloss die Woche leicht fester mit einem Plus von 0,2 % bei 1.117,25 US-Cent je Bushel. Nach der deutlichen Korrektur am Donnerstag setzten am Freitag Käufe auf tieferem Niveau ein, die den Markt stabilisierten. Die Volatilität blieb allerdings hoch, da sich Händler zwischen kurzfristiger Ernte-Dynamik und mittelfristigen Handelsaussichten einordnen mussten.







Wesentlicher Treiber war einmal mehr die Nachrichtenlage aus China. Nach monatelanger Zurückhaltung bestätigte Peking, dass drei US-Agrarunternehmen ab dem 10. November wieder Sojabohnen nach China exportieren dürfen. Diese Entscheidung folgt auf die jüngste Einigung zwischen den USA und China, die den Agrarhandel in Teilen normalisieren soll. Allerdings blieben Details der Vereinbarung vage, und bisherige Käufe fielen kleiner aus als vom Markt erhofft. China soll bislang nur zwei US-Schiffe geordert haben – weit weniger als die erhofften Mengen von mehreren Hunderttausend Tonnen.







Gleichzeitig bleibt der Wettbewerb aus Südamerika hart. Brasilien und Argentinien liefern aktuell zu niedrigeren Preisen, was die Konkurrenzfähigkeit der US-Exporte einschränkt. Besonders Brasilien dominiert den globalen Sojabohnenhandel und konnte im Oktober erneut Rekordexporte nach China verbuchen. Währenddessen läuft die Aussaat der neuen Ernte in Argentinien unter optimalen Bodenbedingungen – ein weiteres Signal, dass das globale Angebot im Frühjahr wieder steigen könnte.









Der fundamentale Rahmen bleibt dennoch stabil. Die globale Nachfrage nach Soja für Tierfutter, Biodiesel und Nahrungsmittel bleibt robust, und in den USA sind die Lagerbestände moderat. Zudem preisen Marktteilnehmer zunehmend geldpolitische Unterstützung ein: Mit Blick auf die schwachen US-Daten und die anhaltende Regierungsschließung rechnen viele Investoren mit einer Zinssenkung der Fed im Dezember, was Rohstoffe mit Realwertcharakter wie Soja tendenziell stützt.





Technisch bleibt die Lage uneinheitlich. Der Dezember-Kontrakt notiert knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 1.100 US-Cent, die nun als kurzfristige Unterstützung gilt. Auf der Oberseite liegen erste Widerstände bei 1.135 und 1.155 US-Cent. Ein Ausbruch über diese Zonen könnte eine technische Erholung einleiten.







Fazit:



Der Sojabohnenmarkt zeigt sich stabil, aber weiterhin von Unsicherheit geprägt. Die jüngsten Nachrichten aus China haben zwar für Entlastung gesorgt, doch das Exportvolumen bleibt gering, und der Preisvorteil südamerikanischer Anbieter ist weiterhin spürbar. Saisonal betrachtet beginnt für Soja typischerweise ab Ende November eine Phase erhöhter Nachfrage, die bis ins erste Quartal hinein anhält. Mit Blick auf die Geldpolitik, die Handelsbeziehungen und den globalen Angebotszyklus dürfte der Markt damit an einem Wendepunkt stehen – die nächsten Wochen könnten entscheiden, ob die Erholung trägt oder nur ein Zwischenstopp bleibt.

