Soybeans stabilisieren sich – erste Nachfrageimpulse aus China treffen auf eine bullishe Positionierung

Der Sojabohnen-Future an der CBOT konnte sich in der vergangenen Woche weiter festigen und schloss mit einem Plus von 0,95 % bei 1.137,25 US-Cent pro Buschel. Damit setzt der Markt seine leichte Erholung fort, getragen von frischer Nachfrage aus China, die nach den handelspolitischen Signalen der letzten Wochen wieder anzieht. Allein seit Ende Oktober hat China rund 3,5 Millionen Tonnen US-Sojabohnen gekauft – etwa 30 % der von Peking anvisierten 12 Millionen Tonnen. In der vergangenen Woche bestätigte das USDA zusätzlich eine Flash-Sale-Meldung über 312.000 Tonnen für das Lieferjahr 2025/26, nachdem China mindestens zehn neue Cargoes aus den USA gekauft hatte. Das ist bemerkenswert, weil der Markt in den Wochen zuvor davon ausging, dass Brasilien und Argentinien den Großteil der globalen Nachfrage decken würden. Der kurzfristige Nachfrageimpuls hat den Preis zwar nicht explosiv bewegt, aber doch sichtbar stabilisiert.







Gleichzeitig bleibt die strukturelle Lage komplex. Die Exportdaten, die wegen des Shutdowns nachgereicht wurden, zeigen starke US-Verkäufe für die Woche bis zum 16. Oktober, aber die Signale seitens der Marktteilnehmer sind klar: Das US-Exportfenster ist wahrscheinlich nur temporär offen. Brasilien bleibt preislich deutlich attraktiver, weshalb die meisten großen Käufer mittel- bis langfristig weiterhin auf südamerikanische Ware setzen. Entscheidend für die Preisentwicklung im Dezember wird daher das Wetter in Südamerika. Die ersten Dezemberwochen und die erste Januarhälfte gelten traditionell als kritische Phase für die brasilianische Ernte – Ausfälle in diesem Zeitraum beeinflussen die globalen Preise oft stark, während eine normale bis starke Ernte den US-Markt tendenziell deckelt.







Auf der Positionierungsseite zeigt sich jedoch ein deutlich konstruktiveres Bild. Das Managed Money hat seine Long-Positionen per 17. Oktober weiter ausgebaut und hält nun über 46.000 Kontrakte netto long. Die Spekulanten positionieren sich damit klar auf der Long-Seite – ein Zeichen dafür, dass der Markt trotz der dominanten Rolle Brasiliens ein asymmetrisches Risiko nach oben erkennt, getrieben von Wetterrisiken und neuen politischen Impulsen aus China und den USA. Dass der Preis dazu in einer Phase moderater saisonaler Stärke notiert, verstärkt die Wahrscheinlichkeit weiterer Anstiege, sollte der Markt in den kommenden Wochen wetterbedingt in ein Angebotsrisiko hineinlaufen.







Fazit:



Der Sojabohnen-Future zeigt eine konstruktive Stabilisierung mit ersten klaren Nachfrageimpulsen aus China und einer bullischen spekulativen Positionierung. Kurzfristig bleibt der Markt wetter- und nachrichtengetrieben, mittel- bis langfristig hängt das Upside-Potenzial vor allem von Südamerika ab. In der aktuellen Struktur überwiegen jedoch die Chancen gegenüber den Risiken – besonders angesichts der breiteren Rohstoffrotation und einer Positionierungsdynamik, die weitere Käufe begünstigt.

