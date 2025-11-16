Palladium: Brutale Volatilität vor neuer China-Benchmark

Der Palladium-Future zeigte in der vergangenen Woche erneut, wie extrem dieses Marktsegment geworden ist. Trotz eines Wochenplus von lediglich 0,57 % und eines Schlusskurses von 1.415 USD pro Unze lag eine hochvolatile Handelswoche hinter uns. Am Donnerstag erreichte der Markt noch ein Zwischenhoch von 1.541,5 USD, bevor es am Freitag intraday sogar unter die Marke von 1.400 USD ging. Solche Bewegungen unterstreichen die Unsicherheit der Marktteilnehmer – und dass Palladium aktuell in einem Spannungsfeld aus neuen chinesischen Marktimpulsen, globaler Angebotsknappheit und taktischen ETF-Flows steht.







Besonders beachtet wurde die Ankündigung der Guangzhou Futures Exchange, ab dem 28. November erstmals Palladium-Futures zu listen. Das schafft eine völlig neue asiatische Benchmark und potenziell zusätzliche Liquidität – ein Faktor, der neue Kapitalströme anziehen könnte, aber kurzfristig auch zur Volatilität beiträgt, weil Arbitrage-Trader ihre Positionen umschichten.







Fundamental bleibt das Metall unterstützt: Russland produziert aufgrund geopolitischer und wirtschaftlicher Restriktionen weiterhin deutlich weniger, und auch in Südafrika bleibt die Förderung eingeschränkt. Auf der anderen Seite beobachten Trader zunehmend ETF-Abflüsse, größere Nymex-Bestände („stockpiling“) und eine gewisse Entspannung im US-China-Handelsumfeld – alles Elemente, die die starke Rally der letzten Monate abgebremst haben.







Mittelfristig bleibt die Lage gemischt: Analysten verweisen auf strukturelle Unterstützung durch die amerikanische Critical Minerals-Politik, während gleichzeitig Unsicherheiten wachsen – etwa durch potenzielle Substitution durch Platin sowie die weiter fortschreitende Elektrifizierung im Automobilsektor, die die historische Nachfrage nach Palladium aus Katalysatoren langfristig infrage stellt. All das trifft auf ein Umfeld, in dem die Marktpsychologie sehr schnell drehen kann.







Fazit:



Palladium bleibt ein Markt der Extreme. Die Kombination aus neuer chinesischer Futures-Benchmark, weiterhin knapper globaler Produktion und taktischen Kapitalströmen sorgt für große Schwankungen – aber auch für Chancen. Für uns bleibt der Markt ein spekulativer, aber strategisch interessanter Rohstoff. Die Volatilität wird hoch bleiben, doch strukturell bleibt Palladium ein knappes Metall mit potenziellen Aufwärtsimpulsen, sobald der Markt wieder stärker auf die Angebotsseite fokussiert.

