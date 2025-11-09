Palladium-Future: Korrektur vor dem nächsten Impuls

Der Palladium-Future beendete die vergangene Woche mit einem Minus von 3,5 % bei 1.407 US-Dollar pro Unze. Nach der starken Erholung zwischen April und Oktober, als der Preis zeitweise um fast 75 % auf knapp 1.700 US-Dollar gestiegen war, setzt nun eine überfällige Konsolidierung ein. Die Korrektur erfolgt parallel zu ähnlichen Bewegungen bei Gold, Silber und Platin, wenngleich Palladium traditionell einen eigenen Preiszyklus folgt.







Ein aktueller Bericht der CME Group unterstreicht genau diese Besonderheit: Palladium weist im Vergleich zu den anderen Edelmetallen eine deutlich schwächere Korrelation auf. Während Gold und Silber vor allem durch Schmucknachfrage und geldpolitische Trends bewegt werden, bleibt Palladium stark vom Automobilsektor abhängig – insbesondere vom Einsatz in Katalysatoren für Benzinmotoren. Platin hingegen dominiert bei Dieselmotoren.







Historisch war die Preisentwicklung von Palladium immer wieder von Angebotsengpässen und strukturellen Verschiebungen geprägt. In den späten 1990er-Jahren löste die Dominanz russischer Exporte – kombiniert mit Bürokratie und Lieferverzögerungen nach dem Zerfall der Sowjetunion – eine regelrechte Panik am Markt aus. Ähnliche, wenn auch abgeschwächte Dynamiken zeigten sich in den 2010er-Jahren, als Streiks und Stromausfälle in Südafrika zu neuen Höchstständen führten.







In den letzten Jahren geriet der Markt dagegen zunehmend unter Druck: Der Übergang zu Elektrofahrzeugen reduzierte den Bedarf an klassischen Verbrennungskatalysatoren, und die Verkaufszahlen von EVs stiegen sowohl in den USA als auch in China auf Rekordniveaus. Diese strukturelle Verschiebung erklärt, warum Palladium trotz hoher Korrelation zu den anderen PGMs eigene Zyklen entwickelt.







Spannend ist dabei der aktuelle Wendepunkt: Sowohl die USA als auch China haben 2025 begonnen, ihre EV-Subventionen zurückzufahren. Das könnte kurzfristig die Nachfrage nach Verbrennern stabilisieren – und damit auch die industrielle Nachfrage nach Palladium stützen. Gleichzeitig bleibt das Minenangebot begrenzt, da Russland und Südafrika weiterhin für den Großteil der globalen Förderung verantwortlich sind und kaum neue Kapazitäten erschlossen werden.







Fazit:



Die Korrektur der letzten Wochen dürfte weniger Ausdruck struktureller Schwäche als vielmehr eine Atempause im laufenden Aufwärtstrend sein. Fundamentale Engpässe und die mögliche Verschiebung in der EV-Nachfrage könnten Palladium im Winter neuen Auftrieb verleihen. Saisonal startet die starke Phase typischerweise ab Mitte Dezember – und die technische Ausgangslage ist dafür günstig. Der Palladium-Future bleibt ein spannendes Spiel auf zyklische Erholung – und ein Edelmetall, das konsequent seinen eigenen Weg geht.

