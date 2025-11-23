Palladium rutscht unter 1.400 USD – Konsolidierung vor dem saisonalen Startsignal

Der Palladium-Future (Dezember) beendete die Woche mit einem Rückgang von –2,16 % bei 1.384,50 USD und damit knapp unter der psychologisch wie technisch wichtigen 1.400-USD-Marke. Nach dem kräftigen Rebound der vergangenen Wochen wirkt die aktuelle Bewegung weniger wie eine Trendwende, sondern eher wie eine gesunde Konsolidierungsphase innerhalb einer sich stabilisierenden Marktstruktur.







Auffällig bleibt das Positionierungsbild: Managed Money hat seine Short-Positionen weiter und sehr deutlich reduziert. Per 10. Oktober halten die spekulativen Adressen nur noch 2.893 Short-Kontrakte – das niedrigste Niveau seit Monaten. Diese langsame, aber stetige Bereinigung spricht dafür, dass institutionelle Marktteilnehmer den massiven Abwärtsdruck der Vorquartale nicht mehr erwarten und zunehmend neutraler agieren. Für ein volatilitätsanfälliges Metall wie Palladium ist das ein entscheidendes Signal.







Fundamental bleibt das Marktbild gemischt, aber konstruktiv: Die Nachfrage aus dem Automobilsektor ist zwar strukturell im Wandel, doch nach wie vor hoch genug, um ein fundamentales Minimum zu schaffen – insbesondere, da Substitutionseffekte (Platin → Palladium) bereits weitgehend eingepreist sind. Gleichzeitig stützt der allgemein weichere Zins- und USD-Hintergrund die gesamte Precious-Metals-Gruppe. Für Palladium entsteht damit ein Marktumfeld, in dem Rücksetzer zunehmend Käufer anziehen könnten.







Besonders interessant wird der Blick auf die Saisonalität: Ab der kommenden Woche beginnt die stärkste saisonale Phase des Jahres, historisch geprägt von stabilen, oft dynamischen Aufwärtsbewegungen. Dass Palladium unmittelbar vor diesem saisonalen Wendefenster in eine kompakte Seitwärts-Konsolidierung übergeht, gilt als klassischer Vorbote eines potenziellen Trendimpulses.







Fazit:



Palladium bleibt trotz des Wochenschlusses unter 1.400 USD technisch intakt. Die deutliche Reduzierung der Managed-Money-Shorts, kombiniert mit dem Start der starken saisonalen Phase, spricht für eine gesunde Konsolidierung vor einem möglichen Aufwärtsimpuls. Erst ein Tagesschluss klar unter 1.350 USD würde das Bild eintrüben – oberhalb bleibt das Metall mit Blick auf die kommenden Wochen spannend.

