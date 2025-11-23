Dollar setzt zum Ausbruch an – doch Williams ändert das Bild in letzter Minute

Der Dollar-Index-Future legte in der vergangenen Woche deutlich zu und stieg um +0,94 %. Zwischenzeitlich erreichte der Markt am Donnerstag mit 100,35 % das höchste Niveau seit Mitte Mai. Der Anstieg erfolgte in nahezu durchgehenden Tagessequenzen, getragen von globaler Risikoaversion: schwache Tech-Märkte, einbrechende Kryptowährungen und ein fester US-Rentenmarkt führten zu verstärkten Safe-Haven-Zuflüssen in den USD. Entsprechend schloss der Dollar-Index-Future am Freitag bei 100,10 – knapp über der psychologisch wichtigen 100er-Marke.







Fundamental standen die Bewegungen zunächst im Einklang mit den Erwartungen: die verzögert veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten zeigten ein gemischtes Bild, das jedoch keinen akuten Druck in Richtung Zinssenkung erzeugte. Erst am späten Freitag änderte sich die Lage abrupt.



John Williams, Präsident der New-York-Fed und Vize des FOMC, öffnete in einer Rede in Chile klar die Tür für eine „further adjustment in the near term“ – eine Formulierung, die vom Markt breit als Hinweis auf einen möglichen Dezember-Cut interpretiert wurde. Die implizite Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung am 9./10. Dezember sprang daraufhin von 35 % auf 71 %.







Diese Verschiebung in der geldpolitischen Erwartung steht im klaren Kontrast zur Dollar-Rally der Vorwoche. Während der Dollar noch bis Donnerstag von Risikoaversion und Zinsdifferenzen profitieren konnte, stellt die neue Fed-Kommunikation nun einen Gegenwind dar. Ein steigender Cut-Spread bedeutet in der Regel fallende nominale und reale Renditen – und damit Druck auf den Dollar, selbst wenn der Risikoappetit der Anleger kurzfristig gedämpft bleibt.







Technisch bleibt der Dollar-Index-Future zwar oberhalb der 100er-Schwelle stabil, doch der Impuls der Vorwoche verliert an Dynamik. Entscheidend wird sein, ob der Markt in den kommenden Tagen die Fed-Rhetorik weiter einpreist oder ob externe Faktoren – etwa geopolitische Risiken oder weitere Schwäche in Krypto und Tech – erneut Dollar-Stärke erzeugen.







Fazit:



Der Dollar-Index hat eine starke Woche hinter sich, doch der Tonfall von Williams verändert die Lage spürbar. Mit einer Dezember-Cut-Wahrscheinlichkeit von inzwischen 71 % steigt der Druck auf die US-Währung. Solange der Future oberhalb von 99,50 notiert, bleibt die Struktur zwar konstruktiv, doch ein Schließen der Woche unter der 100 könnte der Beginn einer Korrekturbewegung sein. Für den Moment bleibt der Markt zwischen Risikoaversion (bullish USD) und stärker dovisher Fed-Kommunikation (bearish USD) eingeklemmt – die Richtung der nächsten Woche dürfte entscheidend von makroökonomischen Daten am Dienstag und Mittwoch abhängen.

