Dollar unter Druck – dritte Verlustwoche in Folge, Positionierung extrem

Der Dollar-Index-Future stand auch in der abgelaufenen Handelswoche unter anhaltendem Verkaufsdruck und verzeichnete damit bereits die dritte negative Woche in Folge. Auf Wochensicht verlor der DXY-Future –0,59 % und schloss bei 98,405 Punkten. Zwar konnte sich der Dollar zum Wochenausklang leicht stabilisieren, insgesamt blieb das Bild jedoch klar schwach. Belastend wirkten vor allem die nach dem Fed-Meeting erneut gesunkenen Zinserwartungen für 2026 sowie die Wahrnehmung, dass die Kommunikation von Jerome Powell weniger hawkish ausfiel als im Vorfeld befürchtet. Euro und Pfund profitierten entsprechend, beide legten die dritte Woche in Folge gegenüber dem US-Dollar zu.







Besonders auffällig bleibt die Positionierung im Terminmarkt: Laut den jüngsten COT-Daten halten die Large Specs weiterhin eine extrem hohe Netto-Short-Position von über 16.000 Kontrakten. Damit befindet sich die spekulative Dollar-Short-Positionierung auf dem höchsten Stand seit 2007. Diese historisch einseitige Ausrichtung unterstreicht den strukturell negativen Marktkonsens gegenüber dem Dollar, erhöht kurzfristig jedoch auch die Anfälligkeit für technische Gegenbewegungen.







Fazit:



Der Dollar-Index bleibt klar trendlos bis schwach und wird aktuell von dovisheren Zinserwartungen sowie einer extremen Short-Positionierung geprägt. Solange sich das geldpolitische Narrativ nicht ändert, bleibt der Abwärtsdruck bestehen. Gleichzeitig mahnt die historisch hohe Short-Position zur Vorsicht: Kurzfristige Rebounds sind jederzeit möglich, ändern aber erst bei einer klaren geldpolitischen Neubewertung das übergeordnete Bild.

