    Dollar-Index fällt unter 100 – stärkste Short-Positionierung seit 2007

    Der Dollar-Index hat in der vergangenen Woche weitere Schwäche gezeigt und erstmals seit Monaten die wichtige psychologische Marke von 100 unterschritten. Der DXY verlor –0,42 % und schloss am Freitag bei 98,995. Diese Bewegung ist nicht nur technisch relevant – sie hat auch fundamentale Unterlegung: Der Markt rechnet inzwischen mit hoher Wahrscheinlichkeit (knapp 90 %) mit einem Fed-Cut am 10. Dezember, und das zeigt sich im Dollar.

    Besonders bemerkenswert ist, was die nachgelieferten COT-Daten andeuten: Das Managed Money hat seine Short-Positionen erneut ausgestaltet und hält nun über 16.000 Short-Kontrakte. Das ist die extremste Short-Positionierung seit November 2007. Solche Positionierungen sind selten – und sie sagen uns, dass sich Smart Money schon seit Wochen auf einen schwächeren Dollar ausrichtet.

    Technisch verlief der Bruch unter 100 klar und unmissverständlich. Der DXY hat den Trendkanal nach unten verlassen und damit ein Signal gesetzt, das die Dollar-Schwäche stützen dürfte, sofern Powell am Mittwoch erwartungsgemäß liefert. Der fundamentale Druck bleibt, solange Zinssenkungserwartungen bestehen und die Fed kommunikationsseitig keine hawkischen Überraschungen setzt.

    Fazit:
    Wir bleiben bei unserer Einschätzung eines strukturell schwächeren Dollars. Der Bruch unter 100 ist ein technisches Signal von Gewicht, und die extrem hohe Short-Positionierung im Managed Money bestätigt, dass dies kein Zufall ist. Wir erwarten für die nächsten Wochen weiterhin Gegenwind für den Dollar – insbesondere, wenn Powell am Mittwoch den erwartet vorsichtigen Fed-Ton anschlägt.

    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
