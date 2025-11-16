Dollar-Index-Future: Schwächer trotz hawkisherer Fed – ein ungewöhnlicher Wochenausklang

Der Dollar-Index-Future stand in der vergangenen Woche klar unter Druck. Obwohl die sinkenden Zinssenkungserwartungen eigentlich für einen stärkeren Dollar sprechen müssten, verlor der DXY –0,39 % und schloss bei 99,17. Zwischenzeitlich fiel der Future sogar deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von 99 und markierte mit 98,865 das Wochentief. Dieser Rückgang wirkt auf den ersten Blick paradox, denn die Marktteilnehmer haben ihre Erwartungen für eine Zinssenkung im Dezember spürbar reduziert: Von 66,9 % in der Vorwoche auf nur noch rund 41–46 % per Freitagabend. Historisch wäre ein solches Abrücken von kurzfristigen Lockerungsszenarien ein klarer Treiber für den Dollar gewesen – diesmal jedoch nicht.







Der unmittelbare Auslöser für die Dollar-Schwäche lag weniger in den Daten als in der Marktstruktur selbst. Nach 43 Tagen ohne offizielle Wirtschaftszahlen belastete vor allem die Unsicherheit über die reale Lage der US-Konjunktur. Händler orientierten sich fast ausschließlich an Fed-Kommentaren, und die widersprüchlichen Aussagen verschiedener US-Notenbanker führten zu einer unruhigen Marktstimmung. Während Logan und Schmid offen gegen einen Dezember-Cut argumentierten und auf „zu hohe“ Inflation verwiesen, begannen Teile des Marktes gleichzeitig Gewinne im Dollar mitzunehmen – ein typisches Verhalten in Phasen geringer Datenlage und erhöhter Verunsicherung.







Hinzu kamen globale Strömungen, die den DXY zusätzlich beeinflussten: Die Erholung der Aktienmärkte am Freitag, Risikoaufschläge im UK-Markt, sowie erneute Kapitalflüsse in asiatische Währungen. Besonders auffällig ist, dass der Dollar gegenüber dem Schweizer Franken zeitweise auf ein Einmonatstief fiel, was auf verstärkte Safe-Haven-Ströme hindeutet – ein weiterer Faktor, der den Index deckelt. Trotz allem bleibt die Marke von 100 das zentrale technische Niveau. Der Future handelt darunter, was die Dynamik kurzfristig einengt und die Volatilität erhöht, insbesondere vor der bevorstehenden Rückkehr der US-Datenveröffentlichungen.







Fazit:



Der Dollar-Index-Future zeigt trotz hawkisher Fed-Kommentare klare Schwächetendenzen und bleibt unter der wichtigen Marke von 100. Die Kombination aus nachlassender Datenbasis, divergierenden Fed-Aussagen und globaler Risikoaversion hat den Dollar belastet – ein ungewöhnliches Muster angesichts der fallenden Zinssenkungserwartungen. Mit der Rückkehr der US-Wirtschaftsdaten in der kommenden Woche dürfte die Volatilität spürbar anziehen. Für uns bleibt die Lage spannend: Die 98,865 markieren eine kurzfristige Orientierung, während ein stabiler Rebound erst oberhalb der 100 wieder Struktur gewinnen würde.

