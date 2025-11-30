Dollar-Index: Schwäche kehrt zurück – und die Positionierung wird historisch extrem

Der Dollar-Index-Future hat die Woche mit einem Minus von 0,69 % bei 99,41 beendet und damit seine Abwärtsbewegung der vergangenen Tage fortgesetzt. Die Kursentwicklung war eindeutig: stetig nach unten, ohne größere Erholungsversuche. Getrieben wurde diese Schwäche vor allem durch die rapide gestiegene Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank am 10. Dezember. Innerhalb einer Woche ist die implizite Wahrscheinlichkeit laut FedWatch-Tool von knapp 40 % auf über 87 % gestiegen, nachdem Williams signalisiert hatte, dass eine baldige Lockerung „im near term“ möglich ist. Damit hat sich das Narrativ am Devisenmarkt komplett gedreht – der Dollar verliert seinen Zinssupport.







In dieses Bild passt auch die Positionierungsseite: Die neuesten verfügbaren COT-Daten vom 17. Oktober zeigen, dass das Managed Money seine Short-Positionen weiter ausgebaut hat und inzwischen fast 15.000 Kontrakte netto short ist. Das ist die klarste bärische Positionierung seit Oktober 2007 – also seit fast zwei Jahrzehnten. Eine solche Konstellation ist selten und verdeutlicht, wie stark der Markt inzwischen gegen den Dollar positioniert ist. Parallel dazu fielen mehrere wichtige technische Marken: Der Bruch des 23,6 %-Fibos bei 99,407 (der September–November-Rally) hat die Tür für einen tieferen Rücksetzer geöffnet, während US-Feiertage und dünne Liquidität den Abwärtsdruck noch verstärkt haben.







Makroseitig liefert der Markt ein konsistentes Gesamtbild: Die Fed dürfte im Dezember tatsächlich handeln, und andere Währungen – allen voran der Euro und der Yen – profitieren zusätzlich von ihren eigenen geldpolitischen Narrativen. In Japan befeuern festere Inflationsdaten die Erwartung einer Wende der BoJ, während in Europa die Datenlage durchwachsen bleibt, aber immerhin keine zusätzliche Belastung für den Euro erzeugt. Dass der Dollar seine schlechteste Woche seit Juli verbucht hat, passt genau in dieses Gesamtbild eines Marktes, der zunehmend auf ein Ende des „higher for longer“-Regimes setzt.







Fazit:



Der Dollar-Index befindet sich in einem klaren Korrekturmodus – sowohl technisch als auch auf Basis der Positionierung. Die Kombination aus ansteigenden Zinssenkungserwartungen, einem Bruch wichtiger charttechnischer Marken und der historisch hohen Short-Positionierung des Managed Money deutet darauf hin, dass der Markt ein geldpolitisches Umschwenken der Fed bereits aggressiv vorwegnimmt. Für Trader bedeutet das: Der Dollar bleibt anfällig für weitere Schwäche, solange der Markt auf eine Zinssenkung im Dezember setzt und die Makrodaten dieses Bild nicht konterkarieren.

