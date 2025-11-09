Dollar ohne Richtung – Markt wartet auf Daten und Richtung

Der US-Dollar zeigte sich in der ersten Novemberwoche volatil, konnte seine anfänglichen Gewinne jedoch nicht halten und beendete die Woche mit einem leichten Minus von 0,13 % bei 99,42 Punkten. Zwischenzeitlich stieg der Dollarindex am Mittwoch bis auf 100,215 – ein Ein-Wochen-Hoch –, bevor er am Freitag wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 100 abrutschte. Damit bleibt der Dollar technisch in einer neutralen bis leicht bärischen Zone.







Belastet wurde der Greenback durch den fortdauernden Government Shutdown, der den Zugang zu zentralen Wirtschaftsdaten blockiert und die Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve erhöht. Da das Arbeitsministerium keine offiziellen Beschäftigungszahlen veröffentlichen konnte, orientierten sich die Märkte an privaten Quellen, die eine Zunahme der Entlassungen im Einzelhandel und öffentlichen Sektor zeigen. Gleichzeitig verweisen Analysten auf einen deutlichen Einfluss der fortschreitenden Automatisierung durch KI auf die US-Arbeitsmärkte.







Fundamental bleibt das Bild gemischt: Während schwächere Arbeitsmarktdaten tendenziell gegen den Dollar sprechen, stützt die nach wie vor restriktive Grundhaltung der Fed den Greenback kurzfristig. Dennoch zeigt sich am Terminmarkt eine klare Tendenz zu fallenden Zinsen im Jahr 2026 – ein Faktor, der mittelfristig gegen eine Dollar-Stärke spricht.







Auch externe Faktoren wirkten dämpfend: Schwache chinesische Exportzahlen im Oktober – der stärkste Rückgang seit Februar – verstärkten die Sorgen um die globale Nachfrage und drückten den Euro nur temporär. Der Euro selbst konnte sich im Wochenverlauf leicht erholen und schloss bei 1,15661 USD (+0,26 %).







Trotz der leichten Schwäche bleibt der Dollarindex technisch überverkauft. Die Unterstützung im Bereich 99,00–99,20 hielt bislang, während auf der Oberseite 100,40 als kurzfristiger Widerstand fungiert. Das aktuelle Chartbild spricht für eine Konsolidierung innerhalb dieser Spanne.







Fazit:

