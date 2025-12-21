    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Carsten Stork

    477 Aufrufe 477 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der Dollarindex erholt sich leicht – aber der übergeordnete Druck bleibt

    Der Dollar Index Future konnte die vergangene Woche im Plus abschließen und legte insgesamt +0,37 % zu. Zuvor hatte der Markt am Dienstag ein Wochentief bei 97,505 Punkten markiert. Von dort aus setzte eine spürbare Erholung ein, die den Dollar zum …

    Carsten Stork - Der Dollarindex erholt sich leicht – aber der übergeordnete Druck bleibt
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Dollar Index Future konnte die vergangene Woche im Plus abschließen und legte insgesamt +0,37 % zu. Zuvor hatte der Markt am Dienstag ein Wochentief bei 97,505 Punkten markiert. Von dort aus setzte eine spürbare Erholung ein, die den Dollar zum Wochenschluss wieder klar über diese Zone zurückführte.

    Makroökonomisch profitierte der Dollar von mehreren Faktoren. Die Bank of Japan hob die Zinsen zwar an, lieferte jedoch keine klare Perspektive für einen aggressiven Straffungspfad. Das Ergebnis war eine erneute Schwäche des Yen, was den Dollar gegenüber der japanischen Währung deutlich stärkte. Parallel dazu blieb die Nachfrage nach US-Treasuries hoch, was auf eine gewisse Risikoaversion hindeutet und dem Dollar zusätzlichen Rückhalt verschaffte.

    Auch die US-Datenlage spielte eine Rolle. Zwar fiel die Inflation zuletzt geringer aus als erwartet, doch Unsicherheiten rund um die Datenqualität infolge des Government Shutdowns sowie vorsichtigere Konjunktursignale sorgten dafür, dass Zinssenkungserwartungen kurzfristig wieder etwas zurückgenommen wurden. In diesem Umfeld bleibt der Dollar als Liquiditäts- und Sicherheitsanker gefragt.

    Besonders interessant ist aktuell die Positionierung. Das Managed Money war zuvor deutlich short positioniert und hat diese Position zuletzt teilweise reduziert. Per aktuellem Stand liegt das Managed Money jedoch weiterhin bei 13.874 Kontrakten netto short. Der Abbau ist erkennbar, aber noch nicht abgeschlossen – was weiteres Short-Covering-Potenzial offenlässt.

    Fazit:
    Der Dollar Index stabilisiert sich nach dem Test der unteren Range. Die Kombination aus Yen-Schwäche, zurückhaltender Fed-Lockerungsfantasie und beginnendem Short-Abbau spricht kurzfristig für eine konstruktive Phase. Solange die Short-Positionierung erhöht bleibt, ist der Markt anfällig für weitere technische Erholungen – auch wenn der übergeordnete Trend weiterhin aktiv gemanagt werden sollte.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Der Dollarindex erholt sich leicht – aber der übergeordnete Druck bleibt Der Dollar Index Future konnte die vergangene Woche im Plus abschließen und legte insgesamt +0,37 % zu. Zuvor hatte der Markt am Dienstag ein Wochentief bei 97,505 Punkten markiert. Von dort aus setzte eine spürbare Erholung ein, die den Dollar zum …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     