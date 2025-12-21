Der Dollarindex erholt sich leicht – aber der übergeordnete Druck bleibt

Der Dollar Index Future konnte die vergangene Woche im Plus abschließen und legte insgesamt +0,37 % zu. Zuvor hatte der Markt am Dienstag ein Wochentief bei 97,505 Punkten markiert. Von dort aus setzte eine spürbare Erholung ein, die den Dollar zum Wochenschluss wieder klar über diese Zone zurückführte.







Makroökonomisch profitierte der Dollar von mehreren Faktoren. Die Bank of Japan hob die Zinsen zwar an, lieferte jedoch keine klare Perspektive für einen aggressiven Straffungspfad. Das Ergebnis war eine erneute Schwäche des Yen, was den Dollar gegenüber der japanischen Währung deutlich stärkte. Parallel dazu blieb die Nachfrage nach US-Treasuries hoch, was auf eine gewisse Risikoaversion hindeutet und dem Dollar zusätzlichen Rückhalt verschaffte.







Auch die US-Datenlage spielte eine Rolle. Zwar fiel die Inflation zuletzt geringer aus als erwartet, doch Unsicherheiten rund um die Datenqualität infolge des Government Shutdowns sowie vorsichtigere Konjunktursignale sorgten dafür, dass Zinssenkungserwartungen kurzfristig wieder etwas zurückgenommen wurden. In diesem Umfeld bleibt der Dollar als Liquiditäts- und Sicherheitsanker gefragt.







Besonders interessant ist aktuell die Positionierung. Das Managed Money war zuvor deutlich short positioniert und hat diese Position zuletzt teilweise reduziert. Per aktuellem Stand liegt das Managed Money jedoch weiterhin bei 13.874 Kontrakten netto short. Der Abbau ist erkennbar, aber noch nicht abgeschlossen – was weiteres Short-Covering-Potenzial offenlässt.







Fazit:



Der Dollar Index stabilisiert sich nach dem Test der unteren Range. Die Kombination aus Yen-Schwäche, zurückhaltender Fed-Lockerungsfantasie und beginnendem Short-Abbau spricht kurzfristig für eine konstruktive Phase. Solange die Short-Positionierung erhöht bleibt, ist der Markt anfällig für weitere technische Erholungen – auch wenn der übergeordnete Trend weiterhin aktiv gemanagt werden sollte.

