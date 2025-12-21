    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Platin durchbricht die Schallmauer – zurück über 2.000 USD

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Platin-Future setzte seine beeindruckende Rallye in der abgelaufenen Was für eine Woche im US-Platinum-Future. Der Kontrakt legte +14,27 % zu, überwand die psychologisch extrem wichtige Marke von 2.000 USD pro Unze und schloss bei 2.016 USD. Damit markiert Platin den höchsten Stand seit Juli 2008, als der Markt letztmals über dieser Marke gehandelt wurde.

    Der Ausbruch ist nicht nur technisch, sondern auch strukturell gut unterlegt. Auf der Angebotsseite melden mehrere südafrikanische Minen – Südafrika ist der weltweit wichtigste Produzent – schwächer als erwartete Fördermengen. Der World Platinum Investment Council (WPIC) rechnet für 2025 mit einem Angebotsdefizit von rund 600.000 bis 700.000 Unzen, womit sich das dritte Defizitjahr in Folge abzeichnet. Der physische Markt bleibt damit klar angespannt.

    Die Positionierung bestätigt dieses Bild. Das Managed Money hält aktuell 19.890 Kontrakte long. Auffällig ist, dass sich diese Long-Positionierung trotz des massiven Kursanstiegs kaum verändert hat. Das spricht nicht für kurzfristige Spekulation, sondern für eine stabile, überzeugte bullische Struktur.

    Zusätzlicher Rückenwind kommt aus dem Automobilsektor. Das nach hinten verschobene Verbrenner-Aus in Europa sowie die Rücknahme bzw. Lockerung von CO₂-Restriktionen in den USA erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Verbrennungsmotoren länger eine Rolle spielen als ursprünglich geplant. Damit steigt auch die strukturelle Nachfrage nach Katalysatoren, in denen Platin eine zentrale Rolle spielt.

    Auch die Saisonalität passt ins Gesamtbild. Historisch betrachtet zeigt der Platinum-Future eine ausgeprägt positive Tendenz bis weit in das zweite Quartal hinein, was dem aktuellen Ausbruch zusätzlichen zeitlichen Rückenwind verleiht.

    Fazit:
    Platin bestätigt seinen strukturellen Bullenmarkt. Der nachhaltige Ausbruch über 2.000 USD, ein deutliches Angebotsdefizit, stabile Long-Positionierung des Managed Money, unterstützende industriepolitische Rahmenbedingungen und eine starke Saisonalität sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial. Die Bewegung wirkt nicht überdehnt, sondern fundamental und strukturell gut getragen.

