Platin erreicht 14-Jahres-Hoch – strukturelle Knappheit trifft auf saisonalen Rückenwind

Der Platin-Future setzte seine beeindruckende Rallye in der abgelaufenen Handelswoche fort und legte auf Wochensicht +6,6 % zu. Der Kontrakt schloss am Freitag bei 1.764,20 USD je Unze, nachdem zuvor ein Intraday-Hoch bei 1.804,30 USD markiert wurde. Damit erreichte Platin den höchsten Preisstand seit rund 14 Jahren. Der späte Sell-off am Freitagnachmittag – der auch Palladium erfasste – änderte nichts am starken Gesamtbild der Woche.







Fundamental bleibt das Umfeld klar unterstützend. Die Angebotsseite ist weiterhin strukturell angespannt, während sich die Nachfrageperspektive – insbesondere aus dem Automobilsektor – weiter aufhellt. Die Diskussion um eine Abschwächung des EU-Verbrenner-Aus verstärkt die Erwartung, dass Autokatalysatoren länger eine relevante Rolle spielen werden. Platin profitiert hier zusätzlich von Substitutionseffekten gegenüber Palladium.







Ein Blick auf die Positionierung bestätigt das konstruktive Bild: Das Managed Money hält weiterhin eine deutliche Long-Position von 16.673 Kontrakten. Zwar kam es zuletzt zu leichten Gewinnmitnahmen, diese erscheinen nach der starken Aufwärtsbewegung jedoch gesund und sprechen nicht für eine Trendwende.







Auch saisonal befindet sich Platin aktuell in einer seiner historisch stärksten Phasen. Gemeinsam mit Palladium zeigt sich regelmäßig ein robuster Preisanstieg vom Jahresende bis weit in das zweite Quartal hinein – ein Muster, das sich bislang auch 2025 sehr sauber entfaltet.







Fazit:



Platin bleibt einer der strukturell spannendsten Rohstoffe im aktuellen Marktumfeld. Das Zusammenspiel aus Angebotsknappheit, verbesserter Nachfrageperspektive, solider spekulativer Positionierung und starkem saisonalem Rückenwind spricht weiterhin für höhere Preise. Kurzfristige Rücksetzer nach dem jüngsten Anstieg sind nicht ungewöhnlich, ändern aber nichts am übergeordnet klar bullischen Bild bis ins Frühjahr 2026.

