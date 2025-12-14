    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Carsten Stork

    925 Aufrufe 925 0 Kommentare 0 Kommentare

    Platin erreicht 14-Jahres-Hoch – strukturelle Knappheit trifft auf saisonalen Rückenwind

    Der Platin-Future setzte seine beeindruckende Rallye in der abgelaufenen Handelswoche fort und legte auf Wochensicht +6,6 % zu. Der Kontrakt schloss am Freitag bei 1.764,20 USD je Unze, nachdem zuvor ein Intraday-Hoch bei 1.804,30 USD markiert …

    Carsten Stork - Platin erreicht 14-Jahres-Hoch – strukturelle Knappheit trifft auf saisonalen Rückenwind
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Platin-Future setzte seine beeindruckende Rallye in der abgelaufenen Handelswoche fort und legte auf Wochensicht +6,6 % zu. Der Kontrakt schloss am Freitag bei 1.764,20 USD je Unze, nachdem zuvor ein Intraday-Hoch bei 1.804,30 USD markiert wurde. Damit erreichte Platin den höchsten Preisstand seit rund 14 Jahren. Der späte Sell-off am Freitagnachmittag – der auch Palladium erfasste – änderte nichts am starken Gesamtbild der Woche.

    Fundamental bleibt das Umfeld klar unterstützend. Die Angebotsseite ist weiterhin strukturell angespannt, während sich die Nachfrageperspektive – insbesondere aus dem Automobilsektor – weiter aufhellt. Die Diskussion um eine Abschwächung des EU-Verbrenner-Aus verstärkt die Erwartung, dass Autokatalysatoren länger eine relevante Rolle spielen werden. Platin profitiert hier zusätzlich von Substitutionseffekten gegenüber Palladium.

    Ein Blick auf die Positionierung bestätigt das konstruktive Bild: Das Managed Money hält weiterhin eine deutliche Long-Position von 16.673 Kontrakten. Zwar kam es zuletzt zu leichten Gewinnmitnahmen, diese erscheinen nach der starken Aufwärtsbewegung jedoch gesund und sprechen nicht für eine Trendwende.

    Auch saisonal befindet sich Platin aktuell in einer seiner historisch stärksten Phasen. Gemeinsam mit Palladium zeigt sich regelmäßig ein robuster Preisanstieg vom Jahresende bis weit in das zweite Quartal hinein – ein Muster, das sich bislang auch 2025 sehr sauber entfaltet.

    Fazit:
    Platin bleibt einer der strukturell spannendsten Rohstoffe im aktuellen Marktumfeld. Das Zusammenspiel aus Angebotsknappheit, verbesserter Nachfrageperspektive, solider spekulativer Positionierung und starkem saisonalem Rückenwind spricht weiterhin für höhere Preise. Kurzfristige Rücksetzer nach dem jüngsten Anstieg sind nicht ungewöhnlich, ändern aber nichts am übergeordnet klar bullischen Bild bis ins Frühjahr 2026.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Platin erreicht 14-Jahres-Hoch – strukturelle Knappheit trifft auf saisonalen Rückenwind Der Platin-Future setzte seine beeindruckende Rallye in der abgelaufenen Handelswoche fort und legte auf Wochensicht +6,6 % zu. Der Kontrakt schloss am Freitag bei 1.764,20 USD je Unze, nachdem zuvor ein Intraday-Hoch bei 1.804,30 USD markiert …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     