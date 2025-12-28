Platin erreicht neues All-Time-High – einer der stärksten Rohstoff-Moves dieses Jahrzehnts

Der Platin-Future hat in der vergangenen Handelswoche Geschichte geschrieben. Der Kontrakt explodierte um +23,47 % und schloss bei 2.534,7 US-Dollar je Unze – ein neues All-Time-High. Damit summiert sich der Kursanstieg der letzten zwei Handelswochen auf über 38 %, eine Dynamik, die selbst für den Edelmetallsektor außergewöhnlich ist.







Der Marktverlauf war dabei eindeutig trendgetrieben. Rücksetzer blieben marginal, Kaufinteresse dominierte durchgehend. Platin wurde nicht nur gekauft – es wurde aggressiv akkumuliert. Die Bewegung reiht sich in einen übergeordneten Trend ein, der sich bereits seit Monaten aufgebaut hat und nun klar beschleunigt.







Auf Jahresbasis steht der Platin-Future inzwischen bei +178,69 %. Damit zählt Platin aktuell zu den bestperformenden Rohstoffen weltweit und lässt damit sogar Silber hinter sich. Der Markt hat begonnen den massiven Angebotsengpass und die strukturelle Nachfrageverschiebung einzupreisen.







Besonders wichtig ist die Entwicklung auf der Positionierungsseite. Die aktuellen COT-Daten zeigen, dass das Managed Money diese Rallye vollständig mitträgt. Die spekulativen Investoren haben ihre Long-Positionen weiter ausgebaut und halten nun 23.293 Kontrakte netto long. Es handelt sich also nicht um eine technische Übertreibung, sondern um eine Bewegung, die klar von institutionellem Kapital unterstützt wird.







Fundamental bleibt das Umfeld extrem angespannt. Angebotsstörungen, sinkende Lagerbestände und eine wieder anziehende industrielle Nachfrage treffen auf eine politische Neubewertung des Verbrennungsmotors in Europa und den USA.







Auch aus saisonaler Sicht bleibt das Bild außergewöhnlich konstruktiv. Platin gehört historisch zu den Metallen mit einer starken positiven Tendenz bis weit ins zweite Quartal hinein, häufig bis Mitte oder Ende April. Die aktuelle Preisstruktur folgt diesem saisonalen Muster bislang nahezu lehrbuchartig.







Fazit:



Platin befindet sich in einem ausgeprägten strukturellen Bullenmarkt. Das neue All-Time-High, die extreme Dynamik der letzten Wochen, die klare Unterstützung durch das Managed Money und die starke Saisonalität sprechen für weiter anhaltende Stärke. Kurzfristige Konsolidierungen sind jederzeit möglich, ändern jedoch nichts am übergeordneten Bild. Solange Angebot, Positionierung und saisonale Faktoren in diese Richtung wirken, bleibt Platin eines der spannendsten Metalle im gesamten Rohstoffkomplex.

