Platin fällt unter 1.500 USD – erste Stabilisierung zum Wochenschluss

Der Platinum-Future hat eine schwache Woche hinter sich und schloss –2,26 % tiefer bei 1.523,40 USD pro Unze. Zwischenzeitlich rutschte der Markt am Donnerstag sogar unter die psychologisch wichtige 1.500-USD-Marke, bevor er sich am Freitag nach der Williams-Rede der Fed wieder leicht fangen konnte.







Der Rücksetzer ist Teil der übergeordneten Konsolidierung nach dem starken Anstieg der vergangenen Monate. Fundamental bleibt der Markt zwar eng – strukturell begrenztes Angebot, insbesondere in Südafrika, und industrielle Nachfrage stützen das große Bild – aber kurzfristig dominieren makrogetriebene Faktoren. Die zuletzt verzögerten US-Arbeitsmarktdaten sowie die Unsicherheit über den Dezember-FOMC führten zu Positionsanpassungen und temporärer Schwäche.







Besonders bemerkenswert: Trotz der Korrektur gab es keine starke Kapitulation auf der Käuferseite. Die Erholung über 1.500 USD am Freitag zeigt, dass institutionelle Nachfrage im Bereich 1.480–1.500 USD aktiv wird. Die Zone bleibt damit kurzfristig der zentrale Pivot. Ein erneuter Rutsch darunter würde das Chartbild eintrüben und den Weg Richtung 1.450 USD öffnen. Oberhalb von 1.550 USD hingegen würde sich die Struktur wieder klar stabilisieren.







Fazit:



Platin bleibt nach wie vor in einer gesunden Korrekturphase. Solange der Markt oberhalb von 1.480–1.500 USD bleibt, ist die bullishe Struktur nicht verletzt. Für nachhaltige Stärke braucht es jedoch entweder klare Fed-Signale oder erneute Angebotsrisiken aus Südafrika. Bis dahin bleibt Platin volatil, aber konstruktiv.

