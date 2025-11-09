Platin-Future: Stabilisierung vor dem saisonalen Aufschwung

Der Platin-Future beendete die vergangene Woche mit einem Minus von 1,35 % bei 1.554,60 US-Dollar pro Unze. Damit setzte sich die leichte Schwächephase der letzten Wochen fort, nachdem der Markt im Oktober noch eine deutliche Aufwärtsbewegung gezeigt hatte. Aktuell befindet sich der Preis in einer Konsolidierungszone zwischen einer klaren Unterstützung bei 1.525 US-Dollar und einem Widerstand im Bereich von 1.605 US-Dollar.







Die jüngsten Verluste werden von Analysten vor allem auf zwei Faktoren zurückgeführt: Zum einen auf die nachlassende Safe-Haven-Nachfrage infolge der Entspannung im US-China-Handelskonflikt, zum anderen auf die restriktivere Kommunikation der US-Notenbank. Gleichzeitig bleibt der fundamentale Ausblick für das kommende Jahr positiv. Mehrere Investmenthäuser haben ihre Platin-Prognosen für 2026 deutlich nach oben angepasst – im Median auf rund 1.550 US-Dollar pro Unze. Als Hauptargument gelten Angebotsdefizite und ein rückläufiges Minenangebot, insbesondere aus Südafrika, wo Energieengpässe und strukturelle Probleme die Förderung weiterhin begrenzen.









Auf der Nachfrageseite sorgt der Automobilsektor für eine gewisse Stabilität. Der anhaltende Trend zu Hybrid- und Wasserstoffantrieben sowie die Wiederbelebung der Dieselmotorproduktion in bestimmten Regionen stützen die industrielle Nachfrage. Zudem gewinnt Platin als strategisches Metall in der Wasserstoff- und Brennstoffzellenindustrie zunehmend an Bedeutung – ein langfristiger struktureller Treiber, der in den aktuellen Preisen kaum eingepreist ist.





Etwas enttäuschend ist dagegen die Entwicklung des Open Interest: An der NYMEX ist das offene Interesse zuletzt auf den niedrigsten Stand seit April 2025 gefallen. Das deutet darauf hin, dass institutionelle Investoren aktuell eher abwarten, bis sich der Preisverlauf technisch bereinigt hat.







