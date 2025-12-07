Platin stabilisiert sich vor dem saisonalen Rückenwind

Der Platinkurs zeigte in der abgelaufenen Woche einen leichten Rücksetzer von –1,68 % und schloss bei 1.655,1 USD pro Unze. Die Bewegung war unspektakulär und ohne Trendbruch, vielmehr eine Seitwärtskonsolidierung nach dem Anstieg der Vorwochen. Auffällig war, dass die Intraday-Volatilität abnahm, was darauf hindeutet, dass Marktteilnehmer Positionen eher halten als aktiv abbauen.







Bei den nachgelieferten COT-Daten ergibt sich ein konstruktives Bild: Das Managed Money hat seine Long-Bestände weiter leicht erhöht und sitzt aktuell bei knapp 19.500 Kontrakten long. Damit bestätigt sich das institutionelle bullische Grundsentiment. Eine strukturelle Long-Neigung ist intakt, ohne dass es überhitzt wirkt – im Vergleich zu Gold oder Silber ist Platin deutlich weniger spekulativ gehandelt.







Saisonal befindet sich Platin jetzt am Beginn seiner stärksten Phase im gesamten Jahresverlauf. Historisch betrachtet starten steigende Kurse regelmäßig im Dezember und halten bis weit in das zweite Quartal hinein an. Das saisonale Fenster ist klar definiert, wiederkehrend und basiert auf langfristigen Daten – eine wichtige Grundlage für unsere Perspektive.







Fundamental bleibt Platin durch den industriellen Einsatz in Abgaskatalysatoren stark nachgefragt. Die jüngsten politischen Entwicklungen spielen dem Metall zusätzlich in die Karten: Sowohl in Europa (überarbeitete CO₂-Regulierung mit längerer Laufzeit für hybride Antriebe) als auch in den USA (Rücknahme der strengsten EV-Mandate) erhöht sich die Erwartung, dass Verbrenner- und Hybridtechnik weiterhin relevant bleiben. Das bedeutet strukturellen Bedarf nach Platin über 2026 hinaus.







Charttechnisch bleibt das Bild intakt: Der Ausbruch über die 1.620–1.630-Zone wurde bestätigt, Rücksetzer werden gekauft, die kurzfristige Korrektur verliert an Momentum. Solange die 1.600 nicht unterschritten wird, bleibt das übergeordnete Setup klar positiv.







Fazit:



Wir halten unserer Position weiter. Der saisonale Rückenwind ist jetzt voll aktiv, die Positionierung des Managed Money ist konstruktiv und die politischen Rahmenbedingungen verlängern strukturell die Platin-Nachfrage. Rücksetzer bleiben Einstiegsgelegenheiten – das Bild spricht für weiter steigende Notierungen in Richtung Frühjahr.

