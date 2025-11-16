Platin: Volatile Woche mit scharfem Reversal – strukturelle Knappheit bleibt der zentrale Treiber

Der Platin-Future hat eine extrem bewegte Handelswoche hinter sich. Trotz eines minimalen Wochenplus von 0,28 % blieb der Markt klar von hoher Volatilität geprägt. Am Donnerstag erreichte der Future noch ein Wochenhoch bei 1.666,4 USD, ehe er innerhalb weniger Stunden massiv nachgab und am Freitag schließlich deutlich tiefer bei 1.558,4 USD aus dem Handel ging. Damit hat Platin mehr als 100 USD vom Hoch abgegeben – ein abrupter Stimmungsumschwung, der erneut zeigt, wie sensibel der Markt aktuell auf makroökonomische und strukturelle Signale reagiert.







Fundamental bleibt Platin jedoch klar unterstützt. Die World Platinum Investment Council (WPIC) erwartet für 2025 ein strukturelles globales Angebotsdefizit von rund 800.000 oz. Hauptgründe sind anhaltende Produktionskürzungen in Südafrika sowie eine robuste Industrie- und Automobilnachfrage. Diese strukturelle Unterversorgung bildet seit Monaten das zentrale Fundament für den Markt – und unterscheidet Platin deutlich von anderen Edelmetallen. Gleichzeitig sorgt die jüngste Entscheidung Chinas, zum 1. November die langjährige Steuererleichterung auf Platinimporte zu streichen, für zusätzliche Unsicherheit. Als weltweit größter Platinverbraucher könnte China damit kurz- bis mittelfristig für veränderte Importmuster sorgen, was sich unmittelbar auf die Preisbildung auswirkt.







Ein weiterer Faktor, der die Marktstruktur verändern dürfte, ist die Einführung von Platinum-Futures an der Guangzhou Futures Exchange ab dem 28. November. Die neue Kontraktstruktur schafft eine asiatische Benchmark und wird von Analysten als wichtiger Schritt gesehen, um Liquidität, Transparenz und regionale Preisbildung zu verbessern. Die Erwartung erhöhter Handelsaktivität rund um den Starttermin trägt ebenfalls zur jüngsten Volatilität bei. Trader positionieren sich, sichern bestehende Engagements ab oder nehmen Gewinne mit, was die schnellen Ausschläge der vergangenen Tage zusätzlich verstärkt hat.







Platin bleibt damit in einer klaren Spannungslage: strukturell knapp, kurzfristig jedoch anfällig für plötzliche, marktgetriebene Korrekturen.







Fazit:



Die starke Bewegung vom Hoch bei 1.666 USD hinunter auf 1.558 USD markiert eine deutliche Überreaktion in einem Markt, der fundamental weiterhin unterversorgt ist. Das strukturelle Defizit von 800.000 oz bleibt intakt, die Einführung der Platinum-Futures in China könnte neue Liquidität bringen und mittelfristig zu einer stabileren Preisbildung beitragen. Kurzfristig dominiert eine technisch getriebene Abkühlung, aber das langfristige Bild bleibt positiv – Platin bleibt ein Markt mit klarer Knappheitsprämie.

