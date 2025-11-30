Platin zeigt eine Trendstärke, die man nicht ignorieren kann

Der Platinum-Future hat in der vergangenen Woche ein beeindruckendes Ausrufezeichen gesetzt: +10,56 % auf Wochensicht und ein Schlusskurs von 1.683,7 US-Dollar pro Unze markieren nicht nur eine starke Performance, sondern eine klar definierte Trendphase, die sich über die gesamte Woche ohne nennenswerte Gegenbewegungen erstreckte. Der kontinuierliche Kaufdruck signalisiert, dass Platin in den Fokus institutioneller Anleger zurückkehrt – und zwar mit einer Dynamik, die wir in dieser Form seit Monaten nicht gesehen haben.







Fundamental lässt sich diese Entwicklung gut einordnen. Platin gehört zu den strukturell interessantesten Metallen im aktuellen Umfeld: Die Automobilindustrie erhöht schrittweise den Platinanteil in Katalysatoren, um die höheren Kosten für Palladium abzufedern. Dieser Substitutionsprozess ist zwar langsam, aber eindeutig – und schafft eine zusätzliche und stetige Nachfrage. Gleichzeitig bleibt die Angebotsseite angespannt: Südafrika, das mehr als 70 % der globalen Platinproduktion stemmt, kämpft weiterhin mit Infrastruktur-, Energie- und Logistikproblemen, die jederzeit zu Störungen im Angebot führen können. Platin ist damit eines jener Metalle, bei denen Nachfrage- und Angebotsstruktur gleichzeitig supportive wirken.







Die Positionierungsdaten liefern ein weiteres wichtiges Signal. Per 17. Oktober hält das Managed Money eine Long-Position von knapp 19.000 Kontrakten – solide, aber nicht extrem. Das bedeutet: Der Anstieg der letzten Wochen wurde nicht von überzogenen Spekulationspositionen getragen. Im Gegenteil: Der Markt hat noch Spielraum für weitere Kapitalzuflüsse, wenn die technischen Marken und das fundamentale Umfeld weiter überzeugen. Und genau das scheint im Moment der Fall zu sein.







Was das Bild zusätzlich verstärkt, ist die Saisonalität – und die ist in Platin außergewöhnlich stark. Historisch beginnt der Aufwärtszyklus im Dezember und läuft stabil bis weit ins zweite Quartal hinein. Besonders die Monate Januar bis April gelten als saisonale Hochphase, die regelmäßig deutliche Preisanstiege mit sich bringt. Dass Platin nun bereits vor dem offiziellen Start dieser Phase mit zweistelligen Wochengewinnen anzieht, ist ein Zeichen, dass der Markt vorläuft und die saisonale Stärke vorweg nimmt. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend nachhaltig bleibt und nicht lediglich eine kurzfristige technische Erholung darstellt.







Auch makroökonomisch findet Platin Rückenwind. Die Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank am 10. Dezember – aktuell mit über 86 % eingepreist – unterstützt alle Edelmetalle, aber Platin profitiert besonders, weil es sowohl ein Investment- als auch ein Industriemetall ist. Sinkende Realzinsen stimulieren Investitionsnachfrage, während eine möglicherweise stabilere Industrieaktivität im kommenden Jahr zusätzlichen Bedarf erzeugt.







Fazit:



Platin zeigt derzeit eine Kombination aus technischer Stärke, solider Positionierung, überzeugender Angebots-Nachfrage-Struktur und einer außergewöhnlich bullischen Saisonalität. Der starke Wochenanstieg über 1.680 US-Dollar könnte der Beginn einer mittel- bis langfristigen Aufwärtsbewegung sein, die sich über die kommenden Monate fortsetzt. Solange der Markt oberhalb der Zone von 1.620–1.650 US-Dollar bleibt, bleibt das Setup klar positiv. Platin befindet sich in einem Umfeld, in dem sowohl der kurzfristige Trend als auch die strukturellen Faktoren in eine Richtung zeigen – nach oben.

