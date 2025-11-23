Gold-Future: Volatile Woche – trotz Rücksetzer erstaunlich robust

Der Gold-Future zeigte in dieser Woche ein ungewöhnlich nervöses Verhalten und beendete die Handelswoche mit einem moderaten Minus von –0,52 % bei einem Schlusskurs von 4.062,80 USD. Der Markt wurde mehrfach zwischen makroökonomischen Signalen, starken Intraday-Schwüngen und einer spürbaren Re-Pricing-Welle am Zinsmarkt hin- und hergezogen.







Die Volatilität war klar sichtbar: Am Dienstag fiel Gold erstmals seit Wochen wieder unter die psychologisch wichtige 4.000er-Marke, mit einem Tief bei 3.997,40 USD, ehe am Mittwoch ein starker Rebound folgte, der den Future bis auf 4.134,30 USD trug. Diese weite Handelsspanne zeigt, wie sensibel der Markt derzeit auf Zins- und Arbeitsmarktnachrichten reagiert.







Auslöser der Schwankungen war zunächst der verspätete U.S.-Arbeitsmarktbericht für September. Die Headline-Zahl von +119.000 Stellen wirkte stabiler als erwartet, belastete aber Gold – ebenso wie der kurze Dollar-Spike. Die Fed-Minutes wirkten ebenfalls unsicher und führten zu vorübergehend abnehmenden Rate-Cut-Erwartungen.







Die entscheidende Trendwende kam jedoch am Freitag. Die Rede von John Williams, dem Präsidenten der New-York-Fed und FOMC-Vize, verschob die Zinslandschaft abrupt: Seine Einschätzung, dass „room for a further adjustment in the near term“ bestehe, ließ die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschnitt im Dezember auf 71 % steigen – von 33 % wenige Stunden zuvor. Sinkende Renditen der 10-jährigen US-Treasuries (unter 4,1 %) reduzierten anschließend den Opportunitätskostendruck und stützten Gold im späten Handel.







Trotz des Wochenminus präsentiert sich Gold damit strukturell robust: Jeder technische Ausverkauf wurde zügig gekauft, und fundamental bleibt der Markt stark an die Zinsentwicklung gekoppelt. Die leichte geopolitische Entspannung belastete zwar, konnte aber den Zinsimpuls nicht überdecken.







Fazit:



Gold zeigte eine Woche hoher Volatilität, aber zugleich klarer relativer Stärke. Der schnelle Rebound nach dem Dip unter 4.000 USD unterstreicht, dass Käufer weiterhin aktiv bleiben – insbesondere in Phasen sinkender Renditen. Sollte sich die Fed-Story in den kommenden Tagen weiter in Richtung „December Cut“ verdichten, besitzt Gold kurzfristig wieder Aufwärtspotenzial. Der übergeordnete Jahresend-Trade bleibt damit absolut intakt.

