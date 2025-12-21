Gold kennt keinen Deckel mehr – neue Allzeithochs bestätigen den Trend

Der Gold-Future konnte in der vergangenen Woche erneut zulegen und schloss mit einem Wochenplus von +0,91 % bei 4.368,7 USD pro Unze. Wie bereits im letzten Trade-Update antizipiert, kam es im Wochenverlauf tatsächlich zu einem neuen Allzeithoch: Am Donnerstag, dem 18.12., stieg der Future bis auf 4.409,5 USD und markierte damit ein weiteres Rekordniveau.







Die übergeordnete Trendstruktur bleibt klar intakt. Rücksetzer werden weiterhin zügig aufgefangen, und das Marktverhalten signalisiert eine anhaltend hohe Nachfrage nach dem Metall. Auch die Positionierung untermauert dieses Bild. Laut den aktuellen COT-Daten hat das Managed Money seine Long-Positionen erneut leicht ausgebaut und liegt nun bei 223.886 Kontrakten. Das Niveau bleibt hoch, ohne bislang Anzeichen einer extremen Überhitzung zu zeigen.







Zusätzlichen Rückenwind liefert weiterhin die Saisonalität, die historisch betrachtet bis Mitte Januar positiv verläuft und dem Goldpreis strukturelle Unterstützung bietet. Gleichzeitig bleibt das geopolitische Umfeld angespannt. Der ungelöste Russland-Ukraine-Konflikt, die anhaltende Venezuela-Thematik sowie die fehlende Einigung der EU auf eine tragfähige langfristige Finanzierung der Ukraine unterstreichen die politische Unsicherheit.







Hinzu kommt die zunehmende Verschuldung europäischer Staaten, die das Vertrauen in Papierwährungen weiter belastet. In diesem Umfeld bleibt Gold das einzige wirklich liquide und akzeptierte Sicherheitsasset, was die Nachfrage zusätzlich stabilisiert.







Fazit:



Gold bestätigt seine Rolle als strategischer Anker im Portfolio. Neue Allzeithochs, solide Positionierung, positive Saisonalität und ein weiterhin fragiles geopolitisches Umfeld sprechen für einen anhaltend konstruktiven Ausblick. Solange sich an dieser Gemengelage nichts grundlegend ändert, bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet.

