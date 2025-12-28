    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Carsten Stork

    2729 Aufrufe 2729 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold kennt weiter kein Limit – neue Allzeithochs im Wochentakt

    Nachdem ich an dieser Stelle in der Vorwoche noch titelte, „Gold kennt keinen Deckel mehr“, muss ich mich bereits wieder korrigieren. Der Markt hat in den vergangenen Tagen erneut eindrucksvoll gezeigt, dass selbst diese Formulierung der Dynamik …

    Carsten Stork - Gold kennt weiter kein Limit – neue Allzeithochs im Wochentakt
    Foto: renditemanufaktur.de
    Nachdem ich an dieser Stelle in der Vorwoche noch titelte, „Gold kennt keinen Deckel mehr“, muss ich mich bereits wieder korrigieren. Der Markt hat in den vergangenen Tagen erneut eindrucksvoll gezeigt, dass selbst diese Formulierung der Dynamik kaum gerecht wird. Gold hat in dieser Woche ein neues Allzeithoch nach dem anderen markiert und ist zeitweise bis knapp an die 4.600-Dollar-Marke herangelaufen.

    Das neue Allzeithoch wurde bei 4.584 US-Dollar je Unze erreicht. Zum Wochenschluss notierte Gold bei 4.562 US-Dollar, was einem Wochenplus von +4,46 % entspricht. Damit steigt die Jahresperformance inzwischen auf +72,82 % – der stärkste Jahresanstieg seit mehreren Jahrzehnten.

    Bemerkenswert ist dabei nicht nur das Tempo der Bewegung, sondern auch ihre Qualität. Rücksetzer bleiben flach, werden schnell gekauft und führen bislang zu keiner nennenswerten Konsolidierung. Die Kombination aus geldpolitischer Erwartung, geopolitischen Risiken und extrem dünner Liquidität zum Jahresende wirkt wie ein Verstärker für bestehende Trends.

    Ein Blick auf die COT-Daten unterstreicht diese Einschätzung. Das Managed Money hält weiterhin eine Netto-Long-Position von 223.886 Kontrakten. Auffällig dabei: Es findet kein Abbau dieser Positionen im steigenden Markt statt. Statt Gewinnmitnahmen zu sehen, bleibt die spekulative Seite voll investiert. Das ist ein klares Signal, dass der Markt die Bewegung nicht als Übertreibung, sondern als strukturell getragenen Trend interpretiert.

    Auch aus saisonaler Sicht bleibt das Umfeld unterstützend. Historisch zeigt Gold eine positive Tendenz bis etwa Mitte Januar, bevor es häufiger zu einer Phase der Beruhigung kommt. Dieses saisonale Fenster ist aktuell weiterhin offen und deckt sich mit der beobachteten Marktstärke.

    Fazit:
    Gold befindet sich weiterhin in einem außergewöhnlich starken Bullenmarkt. Neue Allzeithochs, eine hohe und stabile Long-Positionierung des Managed Money sowie eine unterstützende Saisonalität sprechen gegen eine kurzfristige Trendwende. Rücksetzer bleiben bislang technische Pausen innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Solange sich an der geldpolitischen Großwetterlage und der geopolitischen Unsicherheit nichts grundlegend ändert, bleibt Gold klar strukturell unterstützt – auch wenn die Dynamik kurzfristig jederzeit in eine volatilere Phase übergehen kann.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Gold kennt weiter kein Limit – neue Allzeithochs im Wochentakt Nachdem ich an dieser Stelle in der Vorwoche noch titelte, „Gold kennt keinen Deckel mehr“, muss ich mich bereits wieder korrigieren. Der Markt hat in den vergangenen Tagen erneut eindrucksvoll gezeigt, dass selbst diese Formulierung der Dynamik …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     