Gold setzt zur nächsten Stufe der Jahresendrallye an

Der Gold-Future hat in der vergangenen Woche mit einem deutlichen Plus von 4,87 % geschlossen und die Woche oberhalb der markanten 4.200-US-Dollar-Marke bei 4.256,4 USD beendet. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der letzten Wochen nahtlos fort. Gold ist an allen Handelstagen gestiegen und profitiert klar vom massiven Umschwung in den US-Zinserwartungen: Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung am 10. Dezember liegt inzwischen bei über 86 %, was die realen Renditen nach unten drückt und den Goldpreis kräftig stützt. Unterstützt wurde die Bewegung zusätzlich von der strukturell starken Nachfrage im Markt – sowohl durch anhaltende Käufe institutioneller Investoren als auch durch die internationalen ETF-Zuflüsse, die seit Oktober wieder anziehen.







Die COT-Daten per 17. Oktober zeigen zwar eine leichte Reduktion der Netto-Long-Positionen im Managed Money, doch mit über 200.000 Kontrakten bleibt die Positionierung historisch hoch. Das unterstreicht, dass professionelle Anleger weiterhin klar auf steigende Preise setzen. Technisch betrachtet hat Gold mehrere mittelfristige Widerstände überwunden und den Bereich um 4.180 USD in Unterstützung verwandelt. Solange dieser Bereich verteidigt wird, bleibt der Weg in Richtung des nächsten Widerstands bei 4.244 USD – dem Hoch vom 13. November – frei. Ein Bruch darüber würde ein neues Momentum-Signal generieren und den übergeordneten Trend weiter beschleunigen.







Besonders überzeugend ist das saisonale Muster: Historisch beginnt Anfang Dezember die stärkste Phase des Jahres für Gold, getragen von niedrigen realen Renditen, verstärkten Absicherungsströmen und dem typischen Risikoappetit zum Jahresende. Die aktuelle Marktstruktur bestätigt genau dieses Setup. Gold notiert erneut auf Monats- und fast auf Allzeithoch-Niveau, und die Kombination aus makroökonomischem Rückenwind, saisonaler Stärke und technischer Trendbeschleunigung ergibt ein stimmiges Gesamtbild.







Fazit:



Gold befindet sich fest im Griff einer Jahresendrallye und profitiert von einem idealen Umfeld aus fallenden Realrenditen, hoher institutioneller Nachfrage und einem überzeugenden saisonalen Muster. Solange die Zinssenkungserwartungen hoch bleiben und der Bereich um 4.180 USD hält, spricht alles für weiter steigende Kurse bis zum Jahresende.

