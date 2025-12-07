    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold mit perfektem Setup: Stabil im Rücksetzer, Rallye voraus

    Der Goldfuture beendete die Woche bei 4.227,7 USD/oz, ein Rücksetzer um –0,67 %. Anfang der Woche stieg Gold noch knapp bis 4.300 USD, ist dann aber im Zuge schwankender US-Daten und Positionsanpassungen wieder zurückgekommen. Trotzdem bleibt das …

    Der Goldfuture beendete die Woche bei 4.227,7 USD/oz, ein Rücksetzer um –0,67 %. Anfang der Woche stieg Gold noch knapp bis 4.300 USD, ist dann aber im Zuge schwankender US-Daten und Positionsanpassungen wieder zurückgekommen. Trotzdem bleibt das Bild bemerkenswert solide: Gold verteidigt seine Niveaus auf hohem Terrain und konsolidiert knapp unter den jüngsten Hochs.

    Fundamental stützt die Positionierung: Die nachgelieferten COT-Daten zeigen wieder Managed-Money-Longs über der Schwelle von 200.000 Kontrakten – ein klar bullisches Signal. Die kurzfristige Schwächephase hat also nicht zu Abflüssen geführt, sondern das „Smart Money“ bleibt engagiert.

    Saisonal beginnt nun die stärkste Phase des Jahres: Ab Mitte Dezember bis Jahresende laufen Goldrallyes historisch und werden durch Marktstruktur, Nachfrage und Hedgebedarf verstärkt. Die Chancen auf steigende Kurse sind jetzt statistisch höher als in jeder anderen Phase des Jahres.

    Fazit:
    Gold hält sich auf hohem Niveau, die Long-Positionierung ist stark und die saisonalen Rückenwinde starten jetzt. Unser bullisches Jahresend-Setup bleibt voll intakt – die Wahrscheinlichkeit höherer Kurse bis Silvester ist klar gegeben.

    Autor
    Renditemanufaktur
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Verfasst von Renditemanufaktur
