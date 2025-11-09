Gold verteidigt die 4.000-$-Marke – Stabilität inmitten der Unsicherheit

Der Gold-Future zeigte sich in der vergangenen Woche volatil, beendete sie aber mit nur –0,13 % leicht schwächer bei 4.007,8 $ je Unze. Damit konnte das Edelmetall die wichtige Marke von 4.000 $ erneut verteidigen. Im Wochenverlauf fiel der Kurs am Mittwoch kurzzeitig unter 3.940 $, bevor sich Gold bis zum Freitag wieder erholte.







Getrieben wurde die Bewegung vor allem von makroökonomischen Unsicherheiten: Der anhaltende US-Government-Shutdown blockiert weiterhin offizielle Konjunkturdaten, während die Märkte eine 66 %-ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed im Dezember einpreisen. Die Kombination aus fehlenden Daten, schwächerem Dollar und steigender Risikoaversion sorgte für ein stabiles Umfeld zugunsten des Goldpreises.







Auch geopolitische Spannungen und schwächere Wirtschaftsdaten aus China – insbesondere rückläufige Exporte – stützten die Nachfrage nach sicheren Häfen. Gleichzeitig blieb die physische Nachfrage in Indien aufgrund hoher Preise und Volatilität zurückhaltend.







Technisch betrachtet hat Gold trotz der jüngsten Konsolidierung seine Aufwärtsstruktur bewahrt. Solange die Unterstützung bei 3.950 $ hält, bleibt das übergeordnete Momentum positiv. Ein Anstieg über 4.050 $ könnte den Weg in Richtung 4.150 $ ebnen.







Fazit:



Gold bleibt ein zentraler Stabilitätsanker in einem zunehmend unsicheren Umfeld. Die Kombination aus schwächerem Dollar, anhaltender Datenlücke durch den Shutdown und wachsender Zinssenkungserwartung stützt den Preis. Kurzfristig ist weiterhin mit Schwankungen zu rechnen – mittelfristig aber sprechen die makroökonomischen Trends klar für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

